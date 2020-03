Edouard Philippe propose de reporter le second tour des municipales au 21 juin

Edouard Philippe a proposé de reporter le second tour des municipales au 21 juin, ont affirmé des sources concordantes à l’AFP, confirmant une information du « Figaro ».

Cette proposition a été faite à quelques heures de l’intervention du président Emmanuel Macron, qui s’adresse de nouveau aux Français dans le contexte de l’épidémie de coronavirus qui s’étend en France.

Le Premier ministre, qui avait d’abord échangé avec les chefs de parti dans la matinée, a ensuite tenu dans l’après-midi une réunion avec ces responsables et les associations d’élus pour leur faire part des conclusions du conseil scientifique. C’est à cette occasion qu’il a proposé de reporter le second tour au 21 juin, ont rapporté plusieurs participants à l’AFP. « En mai un point sera fait sur la situation sanitaire pour voir si l’organisation en juin est possible », a précisé l’une de ces sources.

Gel des résultats du 1er tour

Edouard Philippe a aussi proposé de « sanctuariser » les résultats du premier tour, ainsi que l’élection de certains maires dès dimanche, ont ajouté plusieurs participants. Le dépôt des listes devrait cependant être réalisé comme si le deuxième tour se tenait dimanche, c’est-à-dire avant mardi 18h.

Le patron des députés LR Damien Abad a affirmé sur BFMTV que sa formation était d’accord avec ces propositions. Emmanuel Macron devait de son côté recevoir à 17h, présidents du Sénat Gérard Larcher et de l’Assemblée nationale Richard Ferrand pour les consulter sur la crise, avant son allocution prévue à 20h.

De La France insoumise au Rassemblement national en passant par Les Républicains et les écologistes d’EELV, plusieurs responsables de partis ont réclamé dès dimanche soir un report du second tour.