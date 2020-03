Coronavirus: aux Pays-Bas, après le papier toilette et les pâtes, les stocks de cannabis

Après le papier toilette et les pâtes…la marijuana : les fumeurs de cannabis néerlandais faisaient dimanche la queue devant les coffee shops pour s’approvisionner une dernière fois avant la fermeture ordonnée par les autorités afin de lutter contre l’épidémie de coronavirus.

En file indienne, les clients attendaient patiemment dans l’espoir de faire leurs réserves avant que les coffee shops ne baissent leurs rideaux pour une durée inconnue mais qui pourrait se compter en semaines.

Le gouvernement néerlandais a ordonné la fermeture dès dimanche 18H00 de toutes les écoles, bars, restaurants, maisons closes … et des coffee shops, afin de contrôler la progression de la pandémie de coronavirus.

Aussi célèbres dans le monde que le quartier rouge d’Amsterdam, les coffee shops ont fermé à 18H.

« On ne pourra plus avoir d’herbe pendant les deux prochains mois possiblement, donc ce serait pas mal d’en avoir un peu à la maison », a dit Jonathan, un Néerlandais rencontré devant un coffee shop à La Haye, averti par un ami de l’annonce faite par le gouvernement.

Après la conférence de presse conjointe du ministre de la Santé et du ministre de l’Education annonçant la fermeture de nombreux commerces et écoles, des files d’attente se sont formées en quelques minutes devant les établissements.

De nombreuses photos de ces queues devant les coffee shops à Amsterdam, à la frontière allemande, ou dans la ville étudiante historique d’Utrecht, étaient visibles sur les réseaux sociaux.

« Au cas où nous en aurions pour des semaines ou mois à rester à la maison, je ne serais pas contre un peu d’herbe. La quarantaine, ça peut être long… », témoigne Hannah qui s’est précipitée en bas de chez elle et s’est retrouvée face « à cette queue de 30 personnes, avec des voitures qui arrivaient ».

Bien que théoriquement illégale, la vente et la consommation de cinq grammes de cannabis par personne au maximum est tolérée aux Pays-Bas depuis 1976 dans les coffee shops alors que la culture et la vente en gros restent interdites et sont aux mains de groupes criminels.