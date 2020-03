quel coût pour l’économie française ?

« Tout sera mis en oeuvre pour protéger nos salariés et protéger nos entreprises« , a déclaré Emmanuel Macron jeudi 12 mars, au soir, lors d’une allocution télévisée dont le but était de répondre aux inquiétudes de la population quant à l’épidémie de Covid-19. Ainsi, le gouvernement a annoncé que l’État allait prendre en charge l’intégralité des indemnités pour la mise en place du chômage partiel. Jeudi soir, plus de 5 000 entreprises avaient demandé à en bénéficier.

Combien tout cela coutera aux caisses de l’État ? « Les calculs sont en cours à Bercy et l’enveloppe atteindrait au minimum plusieurs dizaines de milliards d’euros pour financer ces mesures d’urgence« , explique sur le plateau du 19/20 le journaliste Viktor Frédéric. Sur le financement, « rien n’est encore arrêté, pour débloquer de telles sommes on peut imaginer que l’Etat n’ait pas d’autres choix que de s’endetter un peu plus« .

