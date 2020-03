Jardin. Les pépiniéristes français ont besoin de vous !

Cette carte vous aidera à trouver les pépiéristes de votre région (lien direct dans l’article). (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Après les récentes décisions de l’exécutif, liées à la crise sanitaire du coronavirus Covid-19, les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits, toutes les fêtes des plantes sont donc annulées jusqu’à nouvel ordre. Une bien mauvaise nouvelle pour les passionnés de jardin, les amateurs de plantes, mais surtout pour les pépiniéristes et horticulteurs.

Ce sont pour la plupart de petites structures, familiales. Ces entreprises sont d’autant plus fragilisées que, bien souvent, leur trésorerie est au plus bas à la fin de l’hiver. Ces artisans du végétal consacrent en effet la mauvaise saison à la préparation des plantes qui doi,vent être vendues sur les fêtes, les marchés, les salons dès le début du printemps.

Pas de fêtes, pas de rentrées financières, et des centaines d’entreprises qui risquent non seulement de perdre leur production, mais aussi de mettre la clé sous la porte. Pour avoir échangé avec de nombreux pépiniéristes ces deux derniers jours, je peux vous dire que l’inquiétude est grande et les réactions alarmantes.

Dans l’un des tunnels de production de la pépinière bretonne Sous un arbre perché. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Comment aider les pépiniéristes à passer ce cap difficile ? Vous avez trois solutions.

La première, c’est de commander via leur site internet. Les boutiques en ligne sont riches de végétaux. On y trouve aussi bien des plantes vivaces, ça tombe bien c’est le moment de les installer au jardin, que des arbustes, des petits fruits, des plants de légumes, des graines, des plantes aquatiques ou exotiques, des plantes pour terrain sec. Le monde végétal est à portée de clic.

Évidemment, toutes les petites entreprises n’ont pas de catalogue en ligne. Donc, deuxième possibilité, vous pouvez joindre directement les pépiniéristes par téléphone, et leur demander s’ils expédient des colis.



Dernière solution: se rendre plus place puisque, pour le moment, les entreprises restent ouvertes. De nombreux pépiniéristes ont déjà prévu d’ouvrir plus souvent, plus longtemps. Et notamment le week-end, puisqu’ils ne tiendront pas leur stand à parfois des centaines de kilomètres de chez eux. Alors, n’hésitez pas à les appeler, à vous rendre sur place pour faire vos emplettes de plantes.

Une des serres de production de la pépinière Arom’Antique, dans la Drôme. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Non seulement, vous allez les aider, mais comme ce sont des gens qui aiment transmettre leur savoir et leur savoir-faire, vous repartirez riche de plein de bons conseils jardiniers. Et avec des plantes de qualité, sans souvent dépenser des mille et des cents.

Prenez toutefois toutes les précautions qui s’imposent : pas de poignée de main, pas de bise, respectez les consignes, il en va de la santé de tous.



Pour savoir quelles sont les pépinières les plus proches de chez vous, pour connaître leurs spécialités et leurs horaires d’ouverture, j’ai créé une carte interactive sur mon site de jardin Hortus Focus. Cette carte sera mise à jour en permanence.