Chaque semaine, Courrier international explique ses choix éditoriaux, les hésitations et les débats qu’ils suscitent parfois dans la rédaction. Deux actualités fortes nous ont conduit cette semaine à changer la une au dernier moment : la crise migratoire aux portes de l’Europe, et le coronavirus, après la mise en quarantaine spectaculaire de toute l’Italie. Des frontières refermées contre les migrants, les virus et tout ce qui fait peur à nos sociétés.







