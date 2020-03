Annonce sur les Global Series FIFA 20

EA suspend tous les événements EA SPORTS Global Series FIFA 20 jusqu’à nouvel ordre en raison de l’impact continu du COVID-19 dans le monde. Cela inclut les événements gérés par EA, ainsi que les événements tiers organisés sous licence d’EA et englobe tous les événements en direct et en ligne, y compris les qualifications associées. Notre décision est motivée afin d’assurer la sécurité de nos concurrents, de notre personnel et de nos partenaires, ainsi que pour garantir que la série mondiale EA SPORTS FIFA 20 ne contribue pas à la propagation de la pandémie.

Alors que nous continuons de surveiller la situation autour du coronavirus et de recevoir des conseils fréquents des responsables de la santé du monde entier, nous utiliserons ce temps pour déterminer les prochaines étapes afin d’aller de l’avant lors de tous les événements en direct et les diffusions en ligne d’EA. Vous pouvez trouver plus d’informations sur tous nos événements ici.

Merci pour votre compréhension. Prenez soin de vous. Nous avons hâte de vous retrouver lors de nos prochains événements quand l’époque le permettra.





Fifa