Point sur les matches à venir des qualifications

À la suite de consultations avec la CONMEBOL, la FIFA a décidé de reporter les prochains matches des qualifications sud-américaines pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ :

les matches initialement prévus pendant la fenêtre internationale du 23-31 mars 2020 sont reportés à des dates ultérieures ;

les détails des matches reportés seront discutés et communiqués prochainement.

La FIFA continuera d’évaluer la situation relative au Covid-19 et décidera en temps utile si d’autres changements doivent être apportés au calendrier des qualifications sud-américaines pour la Coupe du Monde 2022, toujours dans le but de préserver la santé et la sécurité de toutes les personnes concernées.





