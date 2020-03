Jeu concours DVD : Le Jeune Messie

À l’occasion de la sortie du Jeune Messie, disponible en DVD et VOD à partir du 19 mars, SAJE Distribution et critique-film.fr vous proposent de participer à un jeu concours pour gagner des DVD du film !

Dès l’âge de 7 ans, Jésus a déjà accompli plusieurs miracles. Alors qu’il tente d’apprivoiser ses pouvoirs, d’appréhender son identité et sa mission, l’incompréhension et la peur gagnent les habitants du village d’Égypte. Les parents de Jésus décident de fuir et de retourner dans leur Nazareth natal. Au même moment, le roi Hérode, très inquiet pour son trône, envoie le centurion Severus à la poursuite du jeune Messie…

Partez en Égypte et en Galilée au temps des romains, sur les traces d’un des plus célèbres héros de tous les temps : Jésus ! Le Jeune Messie relate un épisode encore inexploré de sa vie : son enfance. Version fictionnelle et romancée de l’histoire d’un enfant prodigieux, le film est avant tout une grande fresque historique, qui séduira les amateurs du genre par son impressionnante reconstitution, ses superbes paysages et ses costumes magnifiques.

Une fresque historique captivante

Si on connait parfaitement en France les romans d’Anne Rice consacrés à Lestat et à ses copains vampires, on sait moins qu’une partie de son œuvre est consacrée à des livres à thèmes religieux. Le Jeune Messie est donc une adaptation de Christ the Lord : Out of Egypt, ouvrage non traduit de notre côté de l’Atlantique. On retrouvera donc également dans Le jeune messie, à travers les miracles de Jésus, la fibre fantastique de la célèbre romancière américaine.

Le Jeune Messie est porté par un casting d’exception : le formidable Sean Bean (Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones…) dans le rôle de Severus, le centurion chargé de traquer Jésus, dégage une belle présence dans le film. David Bradley (Harry Potter, Game of Thrones) interprète le rôle du rabbin qui croise la route de Jésus ; et enfin le jeune Adam Greaves-Neal, remarqué dans la série Sherlock, incarne un Jésus inoubliable !

Entre quête d’identité et pouvoirs fantastiques, Le Jeune Messie est un film inspirant, une histoire captivante et bouleversante, enfin disponible en DVD et VOD !

Le 19 mars 2020 en DVD et VOD

1H51 / Langues : Français et Anglais / Sous-titres : Français

Disponible en DVD au prix public conseillé de 19,99 € TTC et en VOD sur toutes les plateformes

