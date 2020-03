Covid-19: la CPME veut plus d’aides aux entreprises

Face à la pandémie de coronavirus, le président de Confédération des petites et moyennes entreprises François Asselin a estimé jeudi que l’économie allait connaître un « arrêt » entre six et huit semaines, et demandé plus d’aides pour maintenir l’emploi.

« Si on regarde ce qui s’est passé en Chine dans les provinces éloignées de l’épicentre de l’épidémie, c’est entre six et huit semaines que l’économie a été à l’arrêt », a déclaré M. Asselin sur Radio Classique.

En France et en Europe, « il faut s’attendre effectivement à la même durée », a-t-il ajouté.

Face à cette situation, il a salué des mesures « bien calibrées » du gouvernement tout en disant craindre « que ça ne soit pas suffisant ».

« Il faudra certainement des annulations de charges », a-t-il notamment demandé, soutenant une revendication déjà formulée par le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux.

Concernant le recours au chômage partiel, pour lequel la prise en charge du salaire a été portée au niveau du Smic (8,03 euros net de l’heure) « il faudrait que le reste à charge soit complètement pris en charge par la solidarité. Si vous n’avez plus de travail et que vous devez payer vos salariés, ça va très vite mal se passer », a-t-il averti.

« Il faut préserver l’emploi » parce qu’on « sait qu’on va en sortir », donc « il faut surtout garder intact l’outil de travail pour que quand ça redémarre, tout le monde puise retrouver le chemin du travail », a encore expliqué M. Asselin.

Le président de la CPME a décrit une situation alarmante pour beaucoup de PME, et pris l’exemple des taxis.

« Vous prenez un taxi dans Paris, vous allez voir ce qu’il va vous dire: c’est 50% de baisse d’activité. Les avions n’arrivent plus, ou à vide, les trains idem, les clients ne sont pas au rendez-vous ».