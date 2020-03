cordon sanitaire autour des Ehpad

Les patients résidents en Ehpad ne sont désormais plus habilités à recevoir des visiteurs. Une nouvelle mesure, prise par les autorités françaises, dans la lutte contre le Covid-19. Dans cet Ehpad de Mulhouse (Haut-Rhin), le personnel soignant a anticipé cette restriction, afin que les patients ne se sentent pas seuls et abandonnés. « On a mis en place une gazette, avec des reportages photos afin que les familles puissent voir comment évolue le résident », indique Élodie Schimitt-Maréchaud, la directrice.

Cette mesure inédite a été prise pour protéger les personnes âgées, un public plus vulnérable. « Dans les Ehpad, on sait qu’il y a un certain nombre de personnes qui sont décrites comme étant potentiellement plus sujettes à avoir des pathologies plus graves, voire à décéder » rappelle Florence Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Seules les personnes en fin de vie pourront continuer à recevoir des visites.

