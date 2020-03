60 000 salariés au chômage technique

La crise économique générée par l’épidémie de Covid-19 pourrait être aussi dure que celle de 2008. En France, déjà 3 600 entreprises sont au chômage technique, cela représente 60 000 salariés. Le président de la société d’événementiel Alive doit faire face à une chute de 80% de l’activité de son entreprise au mois de mars. « Dès la semaine prochaine : le chômage partiel. Parce que plus d’activité, ça veut dire négociations avec les banques, et ça veut dire négociations avec le gouvernement« , déplore Alexis Devillers.

Selon la ministre du Travail, le nombre de personnes au chômage partiel a été multiplié par quatre en une semaine. « On va faire un soutien massif. En clair, je n’ai pas de limite budgétaire. On fera ce qu’il faut« , a assuré jeudi matin Muriel Pénicaud sur LCI. Le gouvernement pourrait ainsi augmenter l’indemnité versée aux employeurs et va suivre la situation de près, a expliqué de son côté Bruno Le Maire, ministre de l’Économie.

Le

Les autres sujets du