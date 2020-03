"N'en déplaise à Agnelli, l'Atalanta mérite autant que la Juventus sa place en Ligue des champions"

« FC STREAM TEAM – En remettant en cause la présence de lu0027Atalanta Bergame en Ligue des champions, le patron de la Juventus Turin Andrea Agnelli remet sur le devant de la scène lu0027idée du0027une ligue fermée regroupant les plus gros clubs européens. Une très mauvaise idée pour nos journalistes Martin Mosnier et Maxime Dupuis. »







Fifa

Partager cet article: Tweet

Plus