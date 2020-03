Deux ans ferme requis contre François Fillon, trois avec sursis pour Penelope Fillon

Les réquisitions dans l’affaire Fillon viennent de tomber. Le parquet national financier a requis ce mardi 10 mars cinq ans de prison, dont deux ans ferme, à l’encontre de l’ancien Premier ministre François Fillon, et trois ans avec sursis contre son épouse Penelope dans l’affaire des soupçons d’emplois fictifs de cette dernière.

Le procès s’était ouvert le 26 février, renvoyé de quelques jours à cause de la grève des avocats.

Le « cynisme » de Fillon

Au terme de plus de quatre heures d'un réquisitoire à deux voix devant le tribunal correctionnel, l'un des deux procureurs du parquet national financier, Aurélien Létocart, a appelé le tribunal correctionnel à rendre « une décision à la hauteur de la légitime exemplarité attendue d'un prétendant à la magistrature suprême ».

Dénonçant le « profond sentiment d’impunité » de l’ancien champion de la droite à la présidentielle 2017, le « cynisme » « d’un homme qui a fait de la probité une marque de fabrique », l’accusation a également demandé contre François Fillon, retraité de la politique, 375 000 euros d’amende et dix ans d’inéligibilité.

Penelope Fillon, « victime consentante »

Contre Penelope Fillon, « victime en quelque sorte consentante des agissements de son mari », trois ans avec sursis et la même amende maximale ont été requis. Elle avait touché 613 000 euros d’argent public pour trois contrats d’assistante parlementaire entre 1998 et 2013, auprès de son mari député et du suppléant de celui-ci dans la Sarthe, Marc Joulaud.

Contre le maire de Sablé-sur-Sarthe Marc Joulaud, ancien suppléant de François Fillon à l’Assemblée, ont été requis deux ans de prison avec sursis et 20 000 euros d’amende.

