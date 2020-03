Désintox. Non, le youtubeur Cyrille Schreiner n’a pas bouché les égouts de son village

Il suffit parfois de peu de choses pour connaître un retentissement planétaire. Le youtubeur alsacien Cyril Schreiner a publié récemment une vidéo où il expliquait avoir bouché l’ensemble de ses canalisations à cause de « perles d’eau », des petites billes qui gonflent une fois immergées.

Sur ces images, commentées dans de nombreux pays et vues parfois plus de dix millions de fois, le vidéaste se plaint que les billes qu’il a versé dans sa baignoire, ont bouché les tuyaux de ses voisins, ainsi que les égouts de son village. Le vidéaste assure même que la mairie de sa commune se serait saisie de l’affaire en avertissant les habitants du phénomène de blocage des canalisations et du dépôt d’une plainte. Certaines des vidéos ont été reprises par des des médias du monde entier, comme le tabloïd britannique The Daily Mail ou le 20 Minutes espagnol, qui n’ont pas jugé utile de vérifier la réalité de l’expérience.

A tort. L’en-tête légèrement flouté du courrier présenté par Cyril Schreiner, a été récupéré sur des documents d’un village de l’Eure (Normandie) de moins de 300 habitants. Où le jeune homme réside : « Nous l’avons vu à plusieurs reprises ici, confirme la mairie de la commune en question. C’est bien notre en-tête mais ce courrier n’existe pas. Évidemment toute cette histoire est fausse. Il a monté ça de toutes pièces, ce n’est pas sérieux. »

La vidéo de la salle de bain a bien été tournée dans une maison qui se situe sur la commune, comme nous l’a confirmé la mairie. Mais le youtubeur n’a pas pu boucher les égouts pour une simple et bonne raison : « Nous n’avons pas de réseau collectif qui pourrait être bouché. Ce n’est pas possible », explique le maire. Qui a également assuré à Désintox que le jeune homme était « venu en personne » s’excuser de ce canular qui a rencontré un écho mondial.

Retrouvez Désintox du lundi au jeudi, dans l'émission 28 Minutes sur Arte, présentée par Elisabeth Quin.

