Les inégalités salariales entre les hommes et les femmes persistent en entreprise

Si hommes et femmes naissent égaux devant la loi, force est de constater que les inégalités persistent en entreprise. En France, à poste, compétence, âge et taille d’entreprise identique, une femme gagne 9% de moins qu’un homme. Une différence encore plus importante si l’on compare les salaires moyens, tous postes confondus. Là, les femmes gagnent en moyenne 18,9% de moins que les hommes, soit 2 431€ net en moyenne pour un homme contre 1 969 € pour une femme.

Des salaires inégaux et l’accès à de postes presque impossible. Les 40 plus grandes entreprises françaises cotées en Bourse sont présidées par 40 hommes. Les femmes sont sous-représentées dans les comités exécutifs où seulement 17,49% y siègent. Selon de nombreux observateurs, il faudrait encore 108 ans aux entreprises du monde entier pour arriver enfin à la parité.

Le

Les autres sujets du