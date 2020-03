Sous le feu des critiques, Hachette renonce à publier les mémoires de Woody Allen

Le livre, censé retracer en détail la vie professionnelle et personnelle du cinéaste de 84 ans, devait être publié le 7 avril aux Etats-Unis.

Assailli de critiques, le groupe Hachette a annulé, vendredi 6 mars, la publication des mémoires du célébrissime réalisateur new-yorkais Woody Allen. Le livre, censé retracer en détail la vie professionnelle et personnelle du prolifique cinéaste de 84 ans, auteur de films culte comme Manhattan et Annie Hall, devait être publié le 7 avril aux Etats-Unis par une filiale d’Hachette, Grand Central Publishing.

« La décision d’annuler le livre de M. Allen a été difficile (…), nous n’annulons pas de livre à la légère », a indiqué dans un email à l’AFP Sophie Cottrell, porte-parole de Hachette Book Group USA (HBG). L’annonce intervient au lendemain d’une manifestation de dizaines d’employés d’Hachette, qui sont sortis de leurs bureaux à New York pour dénoncer la publication du livre du cinéaste, accusé d’avoir abusé sexuellement de sa fille adoptive Dylan Farrow en 1992, ce qu’il nie.

« Ces derniers jours, la direction de HGB a eu de longues discussions avec le personnel et d’autres. Après avoir écouté, nous sommes arrivés à la conclusion que maintenir la publication n’était pas faisable pour HBG », a ajouté Sophie Cottrell, précisant qu’Hachette rendrait « tous les droits » achetés au réalisateur.

« En tant qu’éditeur, nous veillons chaque jour dans notre travail à ce que des voix diverses et des points de vue contradictoires puissent être entendus. En tant qu’entreprise, nous sommes également déterminés à offrir une ambiance de travail stimulante et accueillante pour tous nos employés », a-t-elle encore indiqué.

Vendredi, peu après l’annonce de la décision d’Hachette, les mémoires du réalisateur, intitulés Apropos of Nothing, figuraient toujours sur le site de vente en ligne Amazon. Ils étaient étiquetés « best-seller », ce qui laisse entendre que le site avait reçu un volume important de pré-commandes. Interrogé, Hachette n’a pas immédiatement précisé s’il annulait également la sortie du livre dans d’autres pays. Les mémoires de Woody Allen devaient notamment sortir le 29 avril en France.

La manifestation des employés d’Hachette était intervenue après les protestations émises par le journaliste du New Yorker Ronan Farrow, frère de Dylan, un des lauréats du prix Pulitzer 2018 pour son enquête sur les agressions sexuelles commises par le producteur de cinéma Harvey Weinstein. Lui qui a toujours défendu sa sœur avait indiqué mardi avoir appris par la presse que le groupe Hachette, également éditeur via une autre filiale de son propre livre Catch and Kill (Les faire taire, dans l’édition française) sur les dessous de l’affaire Weinstein, allait publier le livre de son père. Il avait alors déclaré qu’il ne travaillerait plus avec le groupe Hachette.