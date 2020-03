Le coronavirus continue de s’étendre, suscitant de nouvelles mesures de précaution

L’épidémie due au nouveau coronavirus, qui a touché désormais plus de 100.000 personnes dans le monde, s’étend et contraint les autorités à multiplier les précautions : le pape François fera ainsi sa prière dominicale en vidéo, et non en public.

La prière sera « retransmise en vidéo en direct (…) sur des écrans sur la place Saint-Pierre », a expliqué samedi le Vatican dans un communiqué.

La propagation accélérée du virus est jugée « très préoccupante » par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) : au total, 94 pays sont désormais touchés par le Covid-19, qui a fait plus de 3.500 morts à travers le globe.

En Italie, la progression du nombre de personnes contaminées a été importante : plus 1.247 cas au cours des dernières 24 heures et 36 nouveaux décès, portant le nombre de morts à 233. Le gouvernement italien a décidé l’envoi de 20.000 renforts dans ses hôpitaux, ce qui permettra de porter de 5.000 à 7.500 le nombre de lits en soins intensifs.

Cinquième pays le plus touché, la France compte désormais 11 morts et 716 cas.

La Chine a annoncé samedi 28 nouveaux décès, portant le bilan total à 3.070 morts dans le pays, et a fait état d’une nouvelle augmentation du nombre de cas en dehors de la province du Hubei (centre), où le virus est apparu en décembre.

Dans le même temps, le nombre de contaminations confirmées en Corée du Sud a dépassé les 7.000 samedi, ce qui en fait le pays le plus touché en-dehors de Chine. Suit l’Iran, où 21 nouveaux décès et 1.076 infections au cours des dernières 24 heures ont été recensés, portant le total à 145 morts et 5.823 contaminations.

L’île de Malte a annoncé une première contamination samedi, alors que l’archipel des Maldives détectait ses deux premiers cas parmi le personnel d’un hôtel de luxe sur une île à 150 km de la capitale Malé.

Aux Etats-Unis, l’expansion de l’épidémie inquiète: le virus a été détecté sur 21 personnes à bord du Grand Princess, un navire de croisière maintenu au large de la Californie, après la découverte de symptômes chez certains de ses 3.533 passagers et membres d’équipage, selon le vice-président américain, Mike Pence.

Deux personnes sont par ailleurs mortes du coronavirus en Floride, les premières victimes américaines en dehors de la côte ouest, ont annoncé les autorités sanitaires de cet Etat du sud-est des Etats-Unis.

– Effondrement des exportations chinoises –

En Chine, une trentaine de personnes étaient samedi soir bloquées sous les décombres d’un hôtel réquisitionné comme lieu de quarantaine et qui s’est effondré dans la province du Fujian, dans l’Est du pays.

La propagation du virus a été en partie contenue dans la province du Hubei, épicentre de l’épidémie, grâce à la mise en quarantaine de quelque 56 millions de personnes depuis fin janvier.

Les nouvelles contaminations de personnes y sont en baisse depuis plusieurs semaines: la province a annoncé samedi 74 nouveaux cas, soit le nombre quotidien le plus faible depuis son isolement par cordon sanitaire.

La région pourrait bientôt être rouverte, a laissé entendre vendredi le gouvernement, alors que le régime communiste fait l’objet d’une contestation inhabituelle de la part des habitants confinés manquant de vivres et à bout de patience.

Cependant, 24 cas de coronavirus « importés » ont été également recensés samedi à travers la Chine, ce qui laisse redouter une nouvelle hausse des contaminations dans le pays à l’unisson d’une accélération de l’épidémie à l’échelle mondiale.

Les inquiétudes sur l’impact économique de l’épidémie en Chine, où l’activité reste en grande partie paralysée, ont été aiguisées samedi par l’annonce d’un effondrement de 17,2% sur un an des exportations du pays en janvier et février.

De quoi attiser les préoccupations sur la croissance mondiale, dont le géant asiatique est un moteur crucial.

Alors que l’angoisse sur les places boursières grandit, le président américain Donald Trump s’était voulu rassurant vendredi, convaincu que les marchés allaient « rebondir »: il a appelé la Fed à baisser ses taux pour stimuler l’économie.

– Evenements annulés –

Reflet de l’inquiétude des autorités, événements sportifs et rassemblements continuent cependant de faire l’objet d’annulation ou report : le marathon de Barcelone prévu le 15 mars se tiendra finalement 25 octobre. La Hongrie a annulé la célébration de la fête nationale, prévue le 15 mars à Budapest.

Aux Etats-Unis, la NBA a demandé aux franchises qui la composent de se préparer à l’éventualité de disputer des matches à huis clos, selon ESPN, une alternative jugée toutefois « impossible » par la star du baskett LeBron James, qui a menacé de ne pas jouer si des matches devaient se tenir à huis clos.

En Arabie saoudite a contrario, Ryad a décidé de rouvrir l’esplanade entourant la Kaaba, lieu le plus saint de l’islam situé au cœur de la Grande mosquée de La Mecque. Le petit pèlerinage (la Omra) reste lui suspendu.

De leur côté 13 pays ont fermé leurs établissements scolaires: 300 millions d’élèves dans le monde sont privés d’école pour plusieurs semaines.

Nombre de pays prennent des mesures d’interdiction de territoire ou de quarantaine pour des voyageurs provenant de pays touchés. Au moins 36 pays ont déjà imposé une interdiction totale d’entrée aux personnes arrivant de Corée du Sud, selon Séoul, et 22 autres ont pris des mesures de quarantaine.

La Russie a également fermé ses frontières aux voyageurs venant d’Iran.

A Bethléem, principale ville touristique dans les Territoires palestiniens, les autorités ont empêché l’entrée et la sortie de touristes après la découverte de 16 cas de coronavirus en Cisjordanie, où l’état d’urgence sanitaire a été déclaré.

Pour l’Organisation mondiale du tourisme, le nombre de touristes dans le monde devrait baisser de 1 à 3% en 2020, soit une perte « de 30 à 50 milliards de dollars ».

Dans le monde, les populations se ruent sur les masques, désinfectants, gants ou combinaisons, seuls remparts connus contre le virus.