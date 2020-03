Critique : Un Amour impossible

Un Amour impossible



France: 2018

Titre original : Un Amour impossible

Réalisation : Catherine Corsini

Scénario : Catherine Corsini

Interprètes : Virginie Efira, Niels Schneider, Jehnny Beth

Distribution : Le Pacte

Durée : 2h15

Genre : Drame

Date de sortie : 7 novembre 2018

4/5

Un Amour impossible est le nouveau film de Catherine Corsini (La Belle Saison, Mariées mais pas trop) adapté du livre éponyme de la romancière Christine Angot.



Synopsis : À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste employée de bureau, rencontre Philippe, brillant jeune homme issu d’une famille bourgeoise. De cette liaison passionnelle mais brève naîtra une petite fille, Chantal. Philippe refuse de se marier en dehors de sa classe sociale. Rachel devra élever sa fille seule. Peu importe, pour elle Chantal est son grand bonheur, c’est pourquoi elle se bat pour qu’à défaut de l’élever, Philippe lui donne son nom. Une bataille de plus de dix ans qui finira par briser sa vie et celle de sa fille.



Un pari risqué mais réussi

Catherine Corsini revient en 2018 avec le drame Un Amour impossible, tiré du roman éponyme de Christine Angot paru en 2015. Adapter un tel roman est difficile et le moins que l’on puisse dire c’est que la réalisatrice s’y astreint avec succès. Dès l’entame, le ton est donné, le film est raconté par le biais d’une narratrice en voix off et immerge le spectateur dans une romance lourde de conséquence. La première partie du film se situe dans les années 50 dans un environnement très beau, hors du temps, et profile une romance idyllique même si elle semble complexe. On apprend à découvrir l’amour entre Rachel et Philippe pour le meilleur même si on comprend bien que quelque chose cloche.

Puis arrive la seconde partie du métrage qui se concentre sur le pire comme le viol, l’inceste ou encore le pervers narcissique et renverse totalement la sensation que l’on éprouve jusqu’ici. D’ailleurs cette partie arrive brusquement et défile sur plusieurs années en montrant l’impact des actes de chacun des protagonistes. Il y a un déséquilibre entre ces deux actes, certes volontaire, mais où les cassures de rythme et certaines facilités viennent gâcher la sensation générale. Tout le long du film, plusieurs thèmes sont abordés : celui de la famille, de la place et de l’émancipation des femmes, des rapports de classes sociales, de l’adolescence… Mais le sujet qui sert de fil rouge reste l’amour épris et l’emprise de Rachel sur Philippe. Dans Un Amour impossible, chacun peut y retrouver un morceau de soi, car il fait écho à des thématiques universelles (comme le stream complet).

Virginie Efira est habité par son personnage

Catherine Corsini livre une réalisation tout en finesse même si elle comporte des maladresses. La mise en scène place en avant les acteurs même si elle est très classique voir parfois trop appuyé.

Virginie Efira interprète Rachel et bénéficie d’un rôle d’une telle ampleur que l’actrice ne pouvait le refuser. Elle trouve un rôle à sa hauteur où elle excelle et brille sur chaque plan. Une fois encore, elle prouve que le cinéma français peut compter sur son talent et qu’elle n’en a pas fini avec lui. C’est l’acteur Niels Schneider qui l’accompagne et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il est pleinement investi. Il campe un pervers narcissique ambigu où le mal se cache derrière sa beauté et le compose avec une justesse incroyable. A l’écran, le duo d’acteurs est formidable. N’oublions pas le rôle de Chantal, campé par quatre actrices à différents âges où chacune d’entre elles étonne voire n’a rien à envier aux autres acteurs plus expérimentés.

Conclusion Pour son nouveau film, Catherine Corsini signe un drame à la fois dur et sincère, tendre et amère, aux propos criant de vérité. Si l’ensemble du film n’est pas toujours à la hauteur et manque parfois son coup, Un Amour Impossible est un moment de cinéma fort qui ne laisse pas indifférent. Le tout servi par une Virginie Efira au sommet de son art et un Niels Schneider au jeu qui sonne toujours juste.







