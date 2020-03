Qui est Jean-Luc Reitzer, le député contaminé par le coronavirus ?

La nouvelle est tombée jeudi 5 mars dans la soirée. Le député LR du Haut-Rhin Jean-Luc Reitzer est atteint du coronavirus. Il est actuellement hospitalisé dans un état sérieux au service réanimation de l’hôpital de Mulhouse, une ville foyer du coronavirus en France, où plusieurs cas d’infection se sont disséminés à partir d’un rassemblement évangélique en février.

Agé de 68 ans, cet élu alsacien a été aperçu pour la dernière fois dans l’hémicycle le mardi 25 février lors des questions au gouvernement. Il était également présent à l’Assemblée le mercredi 26 en commission des affaires étrangères. Cette semaine, en revanche, l’élu était absent, selon des sources parlementaires.

Selon le journal régional « l’Alsace », le député de 68 ans avait récemment pris part à un voyage parlementaire à l’étranger.

« La paluche »

Figure de la droite alsacienne, cet ancien cadre chez Peugeot a été maire d’Altkirch, une ville de 6 000 habitants où il est né, pendant près de 35 ans. Il fut élu député du Haut-Rhin pour la première fois en 1988 à l’âge de 37 ans et sera réélu sans interruption depuis.

Au sein de l’entreprise Peugeot, où il travailla avant d’être élu et fut chargé des relations sociales, on l’avait surnommé « la paluche » pour sa propension à serrer des mains et son contact facile, rapporte « l’Alsace » dans un portrait publié en 2017.

Lors de la primaire de la droite en 2016, Jean-Luc Reitzer avait soutenu Alain Juppé. Fervent admirateur du général de Gaulle, il siège à la commission des affaires étrangères et fait partie de nombreux groupes d’amité. Il est notamment le président du groupe France-Amérique centrale et le vice président des groupes France-Turquie et France-Thaïlande.

