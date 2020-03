Les inégalités salariales entre les femmes et les hommes en Europe – Egalité femmes

Carte et comparatif



En 2018, la rémunération des femmes était en moyenne inférieure de 15,7% à celle des hommes au sein de l’Union européenne. Après un pic à 17,4% en 2012, l’écart a depuis retrouvé un niveau inférieur à celui de 2010 (17,1%). Les disparités entre les États membres restent cependant importantes, avec une différence de 3% à 22,7%.

L’écart de rémunération est ici mesuré en comparant le revenu horaire brut moyen des femmes et celui des hommes, rapporté au salaire horaire brut moyen des hommes salariés.

Les Etats membres au sein desquels cet écart est le plus faible sont la Roumanie (le salaire des femmes est inférieur de 3% à celui des hommes), le Luxembourg (4,6%), l’Italie (5% en 2017), la Belgique (6%), la Slovénie (8,7%) et la Pologne (8,8%).

A l’inverse les pays dans lesquels l’écart est le plus important sont l’Estonie (27,3%), la République tchèque (20,1%), l’Allemagne (20,9%), le Royaume-Uni (19,9%) et l’Autriche (19,6%). La France se situe légèrement en deçà de la moyenne européenne (15,7%), avec un écart de rémunération entre les femmes et les hommes de 15,5%.

De manière générale, la moyenne européenne des inégalités salariales est en léger recul sur la période 2011-2018. Elle passe de 17,1 à 15,7% pour les 28 (et de 16,2 à 14,8% si on l’on exclut du calcul le Royaume-Uni, sorti de l’Union européenne le 31 janvier 2020). Ce chiffre, calculé à partir des salaires dans l’ensemble des secteurs économiques, doit cependant être interprété avec précaution. En effet, dans chaque pays les racines de l’inégalité salariale peuvent être multiples : différences en matière d’éducation, de choix de secteur, ségrégation sur le marché de l’emploi, partage inégal des responsabilités domestiques et de la garde des enfants…

Pour le moment, faute de consensus, aucune statistique n’existe à l’échelle européenne sur l’écart de rémunération ajusté, c’est-à-dire l’écart entre les femmes et les hommes ayant des caractéristiques strictement identiques (âge, niveau de diplôme, type de contrat, etc). En France par exemple, cet écart est de 10,5% selon le ministère du Travail (chiffres 2015). Un chiffre donc inférieur de 5 points à celui des inégalités de revenus brutes.

