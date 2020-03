Donchet, quand la passion du ballon part en freestyle

Notre série #Sheroes met en avant des femmes extraordinaires

Gros plan sur la Française Mélody Donchet, championne de freestyle

Elle évoque ses sacrifices pour vivre de sa passion et se remettre d’une grave blessure

Chacune en son temps, Élisabeth Loisel, Marinette Pichon, Laura Georges, Louisa Cadamuro-Necib, et aujourd’hui Amandine Henry ou Eugénie Le Sommer, ont fait rêver des générations de jeunes filles en France, et contribué au développement du football féminin dans le pays. Mélody Donchet est l’une des nombreuses passionnées de ballon rond qui ont rêvé de la même carrière. Encore plus lorsque, à 16 ans, elle fait partie des 16 meilleures joueuses du Nord-Pas-De-Calais, sa région natale.

Malheureusement, elle connaît aussi la pire crainte des footballeuses professionnelles, avant même de le devenir. À 18 ans, en 2008, une rupture des ligaments croisés du genou la stoppe dans son élan. Son histoire d’amour avec le football est terminée. Mais pas avec le ballon…

En 2009, elle découvre le freestyle et y voit une opportunité d’oublier sa frustration d’avoir fait une croix sur le football traditionnel. Les gestes techniques, l’aspect spectaculaire, et le côté presque charnel d’une discipline qui lui permet de maîtriser le ballon avec quasiment chaque partie de son corps : tout lui plait dans cette variante du beau jeu. « J’ai commencé à m’entraîner pendant des heures et des heures sans relâche », raconte-t-elle. « Très vite, d’un passetemps, c’est devenu une passion et je n’ai plus voulu courir sur les terrains verts. »

Un dévouement total

À force d’efforts, d’entraînements intensifs et de sacrifices, Mélody laisse définitivement derrière elle les regrets de son adolescence pour vivre pleinement son amour pour le ballon. Après les moments difficiles, la chance frappe à sa porte, grâce à une vidéo qu’elle poste sur Internet et qui devient virale. La suite, c’est une carrière professionnelle de football freestyle, une collection de trophées, et la possibilité de vivre enfin de sa passion.

Dans cette vidéo, elle nous raconte son histoire, son rendez-vous manqué avec le football traditionnel mais réussi avec son destin, évoque les sacrifices qu’elle a dû faire, et la satisfaction qu’elle en retire aujourd’hui. « Pour atteindre ce niveau de performance, il faut un dévouement total », conclut-elle en guise de message pour toutes les jeunes filles qui, comme Mélody, sont aussi un jour tombées amoureuses de cette fascinante boule de cuir…

Les #Sheroes à l’honneur

La série de la FIFA consacrée à des femmes extraordinaires dans le football se penche aujourd’hui sur le destin de Mélody Donchet et sa passion pour le freestyle. Rendez-vous dans notre section Sheroes pour découvrir les récits de plusieurs autres femmes qui ont marqué les passionnés de football aux quatre coins du monde.





