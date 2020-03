Covid-19 : comment les entreprises s’adaptent

Dans l’usine Valéo d’Amiens (Somme), un salarié contaminé par le Covid-19 travaillait. Depuis mercredi 4 mars, les mesures de précaution ont été renforcées. Les entreprises sont obligées de s’adapter au virus. Dans une PME spécialisée en cosmétique, la directrice affiche clairement les consignes. Une grande partie des fournisseurs de l’entreprise sont italiens.

Les réunions et les déplacements sont annulés. Autre précaution : encourager le télétravail pour les salariés plus vulnérables. Une collaboratrice enceinte n’aura plus à prendre les transports. L’entreprise envisage même d’étendre cette mesure. En cas de passage au stade 3 de l’épidémie, tous les collaborateurs pourraient passer à 100% en télétravail.

Le

Les autres sujets du