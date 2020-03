A onze jours du premier tour, sept des candidats à la mairie de Paris s’affronteront ce mercredi soir lors d’un débat sur LCI. Ce sera l’occasion de découvrir la première confrontation entre les trois favorites des sondages, alors que l’issue du premier scrutin est incertaine.

Hidalgo, Buzyn, Dati : la guerre des trois pour Paris

L’actuelle maire Anne Hidalgo (PS), Rachida Dati (LR), Agnès Buzyn (LREM), Cédric Villani, David Belliard (EELV), Danielle Simonnet (LFI), Serge Federbusch (soutenu par le RN) se feront face. Seul le turbulent Marcel Campion manquera à l’appel. Le candidat, qui se définit comme « seul opposant au système actuel » et a vivement critiqué sa « mise à l’écart des médias », sera interviewé sur LCI dans l’après-midi.

Le débat, intitulé « La grande confrontation », sera animé par David Pujadas et commencera à 20h45 après un duplex avec le « 20 Heures » de TF1. Exit la configuration classique des candidats derrière un pupitre : ils s’affronteront assis dans des fauteuils disposés en cercle. « On n’a pas voulu sacraliser la soirée mais créer un espace de dialogue où les idées fusent sans foire d’empoigne », explique Fabien Namias, le patron de LCI, auprès du « Parisien ».

Des fauteuils plutôt que des pupitres

Les places des candidats ont été attribuées au hasard : Anne Hidalgo se trouvera notamment à côté de sa rivale Rachida Dati, tandis qu’Agnès Buzyn sera assise auprès de… Cédric Villani, candidat dissident LREM.

Les candidats « auront tout d’abord un face-à-face de cinq minutes pour évoquer un ou deux points saillants de leur programme », détaille de son côté David Pujadas. Là aussi, l’ordre de passage a été tiré au sort : Cédric Villani lancera les festivités, suivi d’Anne Hidalgo, Agnès Buzyn, David Belliard, Rachida Dati, Serge Federbusch et Danielle Simonnet.

Chaque candidat bénéficiera d’un même temps de parole, une décision qui pourrait permettre aux derniers des sondages de se démarquer : « Ce soir, dans une élection aussi indécise, le débat peut être déterminant », confie le porte-parole de Cédric Villani, Rayan Nezzar.

« Etablir la clarté des programmes »

Au programme de la soirée, plusieurs thèmes : la propreté, la pollution, la circulation, le logement, la sécurité, la solidarité et le budget, rapporte « le Parisien ». « L’objectif est d’établir la clarté des visions et des programmes. On ne peut rester uniquement sur les tempéraments et les personnalités », confie également David Pujadas à « 20 Minutes ».

Le journaliste a également demandé aux candidats de se présenter avec une photo d’un lieu parisien qu’ils aiment, aimeraient voir ou ne veulent plus voir.

Selon un sondage LCI-RTL- « 20 Minutes », la maire du 7e arrondissement Rachida Dati est toujours en tête des intentions de votes (25 %), talonnée par Anne Hidalgo (24 %) puis Agnès Buzyn (17 %), entrée dans la campagne il y a deux semaines après le retrait de Benjamin Griveaux. David Pujadas l’a assuré auprès de « 20 Minutes », il n’y aura pas, de sa part, de commentaires sur la fameuse affaire Griveaux.