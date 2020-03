Nchout connait la route

Le Cameroun affronte la Zambie pour un sésame olympique

Ajara Nchout, fer de lance des Lionnes Indomptables

« J’ai toujours rêvé d’arriver là où je suis aujourd’hui », confie l’attaquante à FIFA.com

« Le moral des filles est très haut. Nous avons travaillé dur pour arriver là et nous sommes proches de la qualification », souligne Ajara Nchout au micro de FIFA.com. Le Cameroun n’est en effet qu’à une marche du rêve olympique. Ce jeudi 5 mars, les Lionnes Indomptables recevront la Zambie pour le match aller du cinquième et dernier tour des qualifications africaines pour Tokyo 2020 (match retour le 10 mars, en Zambie).

Le vainqueur de cette double confrontation validera directement son billet pour le Japon tandis que le perdant aura une dernière chance lors du barrage intercontinental face au Chili, deuxième de la Copa America 2018. Sur le papier, les Camerounaises partent largement favorites, ne serait-ce qu’au regard du Classement Mondial Féminin FIFA/Coca-Cola où l’écart entre les deux nations est abyssal (49ème place pour le Cameroun, 106ème pour la Zambie).

« Si la Zambie est arrivée là, c’est que c’est une bonne équipe et nous nous devons de la respecter. Elles peuvent nous surprendre si nous manquons de concentration », prévient Nchout, qui sait que l’expérience des grands rendez-vous des Camerounaises devrait peser lourd.

Fortes de deux huitièmes de finale consécutifs en Coupe du Monde Féminine la FIFA, les Lionnes Indomptables connaissent aussi le chemin qui mène à l’Olympe avec une première participation lors de Londres 2012, qui s’est soldée par trois défaites et une élimination dès la phase de groupes.

Première expérience olympique

L’attaquante n’avait alors que 19 ans. « C’était la découverte d’un évènement majeur que l’on ne connaissait que par la télé. Avec mes coéquipières, on rêvait d’imiter les Lions Indomptables qui ont décroché l’or aux Jeux de Sydney en 2000. Mais nous n’étions encore que des gamines. Nous avons beaucoup gagné en expérience aujourd’hui. »

A commencer par Nchout, qui sort d’une année 2019 remarquable. Après avoir aidé son club Vålerenga à décrocher la deuxième place du championnat norvégien et une place en Ligue des champions féminine de l’UEFA, elle a été décisive lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019, inscrivant un doublé contre la Nouvelle-Zélande (2-1) qui a qualifié les Lionnes pour le deuxième tour. Son deuxième but dans les arrêts de jeu lui a d’ailleurs valu d’être nommée au Prix Puskas de la FIFA 2019.

Rêve d’enfant

L’attaquante de 27 ans a été tout aussi remarquable lors de ces qualifications olympiques avec trois buts qui font d’elle la meilleure buteuse de son équipe. Ces exploits lui ont valu de figurer parmi les trois finalistes pour le titre de Joueuse Africaine de l’Année lors des derniers CAF Awards.

« J’ai toujours rêvé d’arriver là où je suis aujourd’hui », sourit-elle. « J’ai grand plaisir d’être joueuse professionnelle, surtout quand je me rappelle de mes débuts où personne ne croyait en moi. Ce que je vis aujourd’hui est vraiment incroyable. Je pense qu’il faut laisser l’enfant réaliser ses rêves et croire en son avenir. Certaines personnes pensent qu’une fille ne doit pas jouer au football. J’ai envie de faire passer passer un message à ces gens-là, en particulier aux parents. Il faut laisser les enfants pratiquer le sport qu’ils veulent, car on ne sait jamais jusqu’où ça pourra les mener. Dans ma famille, personne ne comprenait ce que je voulais faire parce qu’il n’y a pas de footballeur chez nous. Ils se demandaient pourquoi c’était une fille qui voulait jouer au foot ».

Avec tout le chemin parcouru depuis, Nchout a largement répondu à cette question. Elle se posera moins pour les prochaines générations de petites filles camerounaises en cas de nouvelle participation aux JO… et pourrait ne plus se poser du tout en cas de médaille.





