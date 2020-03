tous les voyages scolaires à l’étranger sont suspendus, annonce le ministère de l’Éducation nationale

Le ministère a aussi annoncé la fin de certaines mesures d’éloignement concernant des élèves et personnels de retour de l’étranger.

Le ministère de l’Éducation nationale publie dimanche 1er mars de nouvelles consignes concernant l’épidémie de coronavirus Covid-19 en France. L’épidémie étant passée en phase 2 samedi, certaines contraintes « destinées à éviter l’entrée du virus en France n’ont plus lieu d’être ».

Toutes les quarantaines d’élèves et de personnels de retour de l’étranger, hors province du Hubei en Chine sont ainsi levées. « Les élèves [et personnels] ayant été éloignés de leur écoles et établissement scolaires du fait de leur retour d’Italie du Nord ainsi que de Chine (hors Hubei), de Macao, de Hong Kong, de Singapour, de Corée du Sud et d’Iran (…) Ils peuvent donc dès à présent rejoindre leur établissement scolaire », explique notamment le ministère de l’Éducation.

Uniquement deux zones sont encore touchées par des mesures restrictives : la province du Hubei en Chine et les clusters, c’est-à-dire les regroupements de cas, dans l’Oise et en Haute-Savoie.

Sur son site internet, le ministère de l’Éducation nationale annonce également la suspension jusqu’à nouvel ordre de « l’ensemble des voyages scolaires à l’étranger et, en France, dans les zones identifiées comme des clusters ». Les voyages scolaires qui sont déjà en cours à l’étranger doivent être interrompus et ceux en France « peuvent se poursuivre normalement », mais il convient de « s’assurer qu’aucun transit ou escale dans les clusters identifiés sur le territoire national n’est prévu au cours du voyage », précise le ministère.