Test Blu-ray : Au hasard Balthazar + Mouchette

Balthazar, âne impassible et candide, voyage de main en main. D’abord celles de Marie, douces et innocentes, puis celles des autres, celles qui frappent, qui trahissent. Le récit est celui d’une amitié profonde, brisée par la violence et les vices d’un monde corrompu…



France : 1967

Titre original : –

Réalisation : Robert Bresson

Scénario : Robert Bresson

Acteurs : Nadine Nortier, Jean-Claude Guilbert, Marie Cardinal

Éditeur : Potemkine Films

Durée : 1h18

Genre : Drame

Date de sortie cinéma : 28 mars 1967

Date de sortie DVD/BR : 3 mars 2020

Au chevet de sa mère malade, elle est frappée et méprisée par tous. Elle fuit alors dans les bois, rencontre Arsène, un braconnier alcoolique, et finit seule, abandonnée de tous, les vêtements défaits, le cœur déchiré…

Les films

[4,5/5]

Tournés à quelques mois d’intervalle l’un de l’autre, Au hasard Balthazar et Mouchette fonctionnent presque en miroir, se répondant autant formellement que thématiquement. Car si sur le papier, Au hasard Balthazar suit le parcours d’un âne passant de propriétaire en propriétaire en dressant un parallèle habile avec la vie de l’homme en général, le véritable sujet du film n’est pas là : Bresson nous livre au contraire une bien déplaisante métaphore sur le « mal », prenant diverses formes et diverses apparences. La narration est complexe, ambitieuse, utilisant volontiers les symboles, les ellipses temporelles brutales, et refusant obstinément d’aborder la psychologie de ses personnages, qui se limiteront à un ou deux traits de caractère, le plus souvent ouvertement négatifs. Et comme le film aborde la notion de « mal », née de la folie des hommes (en contrepoint, l’âne Balthazar lui ne fera que subir les coups et les brimades), on notera que comme pour le reste, Bresson se contente de « montrer », sans émettre de jugement : cela sera au spectateur de déterminer où se situent les limites du Bien et du Mal, même si bien sûr, il ne pourra échapper à personne qu’Au hasard Balthazar est par ailleurs très fortement teinté de religion catholique. On pense par exemple à l’âne qui se fait baptiser, à Gérard, le mauvais garçon agissant en toute impunité, qui se voit littéralement « transcendé » quand il chante à l’église, ou encore au dernier acte du film, puissamment teinté de mysticisme. Formellement, Bresson opte pour une mise en images tout aussi morcelée et minimaliste que sa narration, multipliant les décadrages, les plans sur les pieds, non centrés sur l’action, les plans de détails illustratifs, ouvertement artificiels et à visée symbolique, dans le sens où le cinéaste y ose les « faux raccords » le plus manifestes. Les acteurs, pour la plupart non professionnels, jouent le plus souvent extrêmement faux, ce qui ajoute une petite touche étrange au déroulement du récit, au-dessus duquel plane une notion de « destin » implacable.

Tout aussi déprimant et sombre que le film tourné l’année précédente, Mouchette met de nouveau en évidence la cruauté et la misère, et dresse un constat social alarmant s’imposant comme le pendant « humain » de la trajectoire de l’âne Balthazar dans le film de 1966. Tout aussi épuré dans sa forme et dans sa direction d’acteurs, le film suit la trajectoire désespérée d’une jeune fille abonnée au malheur. Les dialogues sont rares et tout aussi atones que dans le film précédent, les corps à nouveau morcelés par les cadrages et le montage de Bresson, plus que jamais concentré sur les mouvements mécaniques de ses personnages. Cette distance froide – quasi-Brechtienne – annihile définitivement les sentiments d’indignation ou de révolte que pourraient provoquer les situations auprès du spectateur, pour finalement dégager un sentiment de désespoir à nouveau profondément lié au destin, auquel on ne peut rien faire ni rien changer. Le tout s’avère au final réellement troublant, d’autant que la photographie et le découpage des plans s’avère d’une rare beauté, poétique, rappelant presque, dans le cas de la dernière séquence, la sombre obsession picturale de Magritte pour l’image du voile. Réglé comme du papier à musique, ne versant jamais dans le misérabilisme, nous proposant des plans donnant l’impression d’avoir été pensés au millimètre, Mouchette s’avère un prolongement des plus intéressants à la réflexion entamée par Bresson l’année précédente sur Au hasard Balthazar.

Les Blu-ray

[4,5/5]

Les cinéphiles ont toutes les raisons de se réjouir en ce début mars : deux jours à peine après la sortie en Blu-ray et 4K de La vie est belle ( lire notre article ), l’un des plus grands classiques du cinéma américain, Potemkine Films nous invite à redécouvrir Au hasard Balthazar et Mouchette, deux immenses classiques français, sur support Blu-ray. Le bond qualitatif par rapport aux DVD sortis il y a une dizaine d’années est clair et net, le boulot de restauration (effectué en 2014) est indéniable, le grain argentique est préservé et le piqué et les contrastes prennent un coup de fouet, rendant ses lettres de noblesse à la superbe photographie noir et blanc des deux films, signée Ghislain Cloquet. Côté son, l’éditeur nous propose deux pistes sonores en DTS-HD Master Audio 2.0 mono d’origine, se concentrant essentiellement sur la restitution des dialogues. Du très beau travail, aussi bien visuel qu’acoustique.