quelques rappels sur la maladie

Cela fait maintenant plus d’une semaine, et l’explosion de l’épidémie en Italie, que les médias ne parlent plus que de lui, qu’il est partout sur les réseaux sociaux. Le Covid-19 a infecté 130 personnes en France depuis le mois de janvier, selon le dernier décompte fourni par les autorités sanitaires, dimanche 1er mars. Face aux fantasmes, il est nécessaire de savoir qui contacter pour s’informer. Par exemple, si l’on commence à ressentir des symptômes, il ne faut ni aller voir son médecin traitant, ni se présenter aux urgences, mais appeler le 15.

Et les symptômes, quels sont-ils ? Une grosse fièvre, de la toux et une gêne respiratoire. Le souci, de nombreux malades ne présentent que très peu de symptômes lors des consultations. De là à instaurer un test systématique ? Sur les réseaux sociaux, certains le réclament déjà. Mais au-delà du défi logistique que cela représenterait, l’utilité d’une telle mesure n’est pas certaine, selon le corps médical.

Le JT

Les autres sujets du JT