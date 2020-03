Sauvons les théiers sauvages de la province de Ha Giang au Vietnam de l’éradication Le théier (Camellia Sinensis) est la plante à partir de laquelle tous les thés sont produits. Ces théiers sont, dans l’immense majorité des pays producteurs, cultivés de manière maîtrisée par l’homme et maintenus à hauteur d’épaule afin de permettre une grande productivité, renforcée souvent par l’ajout de pesticides et d’engrais chimiques et une cueillette mécanisée (…)

–

Environnement







Source link