Pour limiter les disparités entre les territoires européens, l’Union européenne mène une politique régionale appelée également « politique de cohésion« . Celle-ci représente le tiers du budget global de l’UE. Pour la période 2014-2020, cinq domaines d’intervention prioritaires ont été définis : la recherche et le développement, l’emploi, l’éducation, la lutte contre la pauvreté et l’environnement. La France dispose pour cette période d’un budget de 26,7 milliards d’euros. 77 % de ces crédits sont gérés par les Conseils régionaux, 22 % par l’Etat et 2 % par d’autres collectivités.