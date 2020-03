Complexity et Zezinho tout en haut

Complexity sacré champion du monde des clubs

« Zezinho » premier Sud-Américain à remporter la FUT Champions Cup

Retour sur les compétitions organisées en février sur la Route de la FIFA eWorld Cup 2020

À l’issue d’un mois de compétition acharné, équipes et joueurs ont pu, à leur tour, inscrire leurs noms en lettres d’or dans l’histoire de FIFA. Deux Majors ont eu lieu au cours des dernières semaines : la FIFA eClub World Cup 2020 à Milan et la FUT Champions Cup à Paris. Parallèlement, plusieurs équipes nationales ont fait leurs premiers pas vers la FIFA eNations Cup 2020. Retour sur les compétitions et les gamers qui ont fait l’actualité de ce mois de février.

FIFA eClub World Cup 2020

Au début du mois, tous les regards se sont logiquement tournés vers Milan, à l’occasion d’un rendez-vous très attendu. Au terme d’une nouvelle édition de la FIFA eClub World Cup riche en émotions, grâce notamment à son format inédit (1 contre 1 et 2 contre 2), Complexity a soulevé l’un des trophées les plus convoités de la saison. Les Américains ont toutefois dû batailler dur en finale face à Ellevens, l’équipe soutenue par Gareth Bale. Sacrés au bout du suspense, ils succèdent à Brondby eSports (2017 et 2018) et KiNG eSports (2019).

FUT Champions Cup

Mais la FIFA eClub World Cup n’était pas le seul Major programmé en février sur le Route de la FIFA eWorld Cup 2020. Quelques jours plus tard, « Zezinho » a, lui aussi, défrayé la chronique en devenant le premier Sud-Américain à remporter la FUT Champions Cup. Une fois de plus, les éternels rivaux « Tekkz » et « Dossary » (qui occupent actuellement les deux premières places du classement mondial) se sont affrontés dans un choc que l’on croyait décisif mais, en final, le Saoudien a subi la loi du Brésilien.

Qualifications nationales officielles – Pologne

Alors que la FIFA eNations Cup 2020 se profile à l’horizon, la Pologne a organisé ses qualifications officielles, au terme desquelles ont été désignés les quatre joueurs appelés à représenter le pays au mois de mai. « damie », vétéran de la FIFA eClub World Cup 2020 et de la Grande Finale, a validé son ticket, en compagnie de trois autres gamers.

Le programme en mars

Aucun Major n’est prévu le mois prochain, mais les rendez-vous importants ne manqueront pas pour autant.

Outre l’eSPL Saudi Ligue qui débutera début mars, les qualifications nationales officielles de Finlande pour la FIFA eNations Cup 2020 s’annoncent passionnantes. De plus, plusieurs championnats virtuels de haut niveau se dérouleront en mars : l’ePremier League, la Virtual Bundesliga et l’eMLS. On en saura également un peu plus sur les visages qui représenteront les différentes équipes nationales avec l’organisation de qualifications au Portugal, en Italie, au Mexique, en Espagne, en Ukraine et au Luxembourg. Retrouvez la liste complète des compétitions ici.





Fifa