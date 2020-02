L’Europe en région : l’Occitanie

Synthèse

Boran Tobelem

Située dans le sud-ouest et le sud-est de la France, la région Occitanie est la troisième région du pays par sa taille. Découvrez ses spécificités et le rôle de l’Union européenne sur le territoire.

Avec ses 5,9 millions d’habitants en 2019, l’Occitanie est la cinquième région française la plus peuplée. Sa superficie (72 724 km2), comparable à celle de l’Irlande, en fait le troisième plus vaste territoire régional du pays après la Nouvelle-Aquitaine et la Guyane.

Sa géographie est marquée par de nombreux reliefs avec les chaînes de montagne des Pyrénées et du Massif central, de même que par la mer Méditerranée, qui borde le sud-est de la région. Le sud-ouest de l’Occitanie est quant à lui frontalier de l’Espagne.

La population de la région se concentre avant tout dans ses deux métropoles, Toulouse et Montpellier, et sur le littoral, lesquels sont densément peuplés. Certaines zones rurales ne sont au contraire que peu habitées, ce qui classe l’Occitanie à la sixième place des régions françaises à la plus faible densité de population.

L’économie de la région est caractérisée par l’importance de l’industrie aéronautique et aérospatiale, avec la présence du géant européen Airbus, dont le siège social est à Blagnac dans la banlieue toulousaine. 40 % des emplois industriels en Occitanie proviennent ainsi de ce secteur. L’activité portuaire y est également fortement présente : le territoire régional comporte trois ports de commerce (Sète, Port-Vendres et Port-la-Nouvelle).

La région se distingue aussi par une considérable production viticole. En Europe, il s’agit du territoire comportant la plus importante surface consacrée aux vins d’appellation d’origine européenne (AOP et IGP). Que ce soient les AOP « Roquefort », « vin de Cahors » ou « l’huile d’olive de Nîmes », la région regorge de productions authentiques connues bien au-delà de ses frontières. Plus largement, son secteur agricole occupe une place importante dans l’économie régionale. L’Occitanie compte près de 70 000 exploitants pour un total de 140 000 emplois agricoles.

Le PIB par habitant en standards de pouvoir d’achat de l’Occitanie est de 25 800 en 2017, en-dessous de la moyenne européenne (30 000). Son taux de chômage s’élève pour sa part à 10 % au deuxième trimestre 2019, un chiffre supérieur à la moyenne nationale (8,5 %) et à celle de la zone euro (7,5 % en juin 2019).

Cette donnée cache cependant d’importantes disparités au sein de la région : à la même période, le taux de chômage était de 5,4 % dans le département de la Lozère contre 13,9 % dans les Pyrénées-Orientales.

L’Occitanie bénéficie de 3,2 milliards d’euros de fonds européens pour la période 2014-2020. Ces fonds interviennent, par exemple, dans le soutien à l’économie locale (financement des TPE-PME, de la formation professionnelle…) ou encore dans la valorisation de sites touristiques.

Carte d’identité – Région Occitanie Départements : Ariège (09), Aude (11), Aveyron (12), Gard (30), Haute-Garonne (31), Gers (32), Hérault (34), Lot (46), Lozère (48), Hautes-Pyrénées (65), Pyrénées-Orientales (66), Tarn (81) et Tarn-et-Garonne (82)

Capitale administrative : Toulouse (482 738 habitants en 2019)

Présidente de région : Carole Delga (Parti socialiste)

Superficie : 72 724 km²

Population : 5,893 millions d’habitants (2019)

PIB par habitant (SPA) : 25 800 (2017), inférieur à la moyenne européenne (30 000) et comparable à la Wallonie (Belgique, 25 300).

Principaux secteurs d’activité : aéronautique, aérospatiale, agroalimentaire, informatique, tourisme, automobile (circuits embarqués) et pharmaceutique

Financements européens : 3,2 milliards d’euros (2014-2020) Contacts utiles

Le pic du Midi (2 876 m, Hautes-Pyrénées), un mont emblématique des Pyrénées – Crédits : philipimage / iStock

