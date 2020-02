Renverser Dortmund, c'est possible… à condition que le PSG s'y mette dès maintenant

« STREAM TEAM – Battu par Dortmund en 8e de finale aller de la Ligue des champions, le PSG a une semaine et demi pour préparer la manche retour. Si le club de la capitale veut y arriver, il doit faire tout le contraire de ce quu0027il a fait lors avant et pendant le premier acte. Martin Mosnier et Maxime Dupuis se sont penchés sur le cas du PSG, vendredi. »







