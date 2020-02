Paris convoque l’ambassadeur du Mali après ses propos sur l’armée française

L’ambassadeur du Mali a été convoqué au ministère français des Affaires étrangères après ses propos sur l’armée française, a-t-on appris jeudi 27 février. La veille, Toumani Djimé Diallo avait sévèrement critiqué les soldats de la Légion étrangère déployés dans son pays dans le cadre de l’opération Barkhane. Il avait dénoncé des « débordements qui posent problème », au cours d’une audition au Sénat, ce qui lui avait valu une réponse sévère du ministère français des Armées.

« D’abord, avec tant d’hommes et de moyens déployés, on s’attendait à plus de résultats, moins coûteux en vies humaines. D’autre part, je vais vous parler franchement, dans ces forces, il y a des officiers, l’armée normale mais aussi la Légion étrangère. C’est là le problème », avait-il souligné devant la commission Défense du Sénat, qui recevait les ambassadeurs des pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad).

« Le président Ibrahim Boubacar Keïta l’a dit : tous ceux qui aujourd’hui au Mali appellent au départ des forces étr… https://t.co/sEva0nc43M—Senat_Direct(@Sénat Direct)

« Par moments, dans les Pigalle de Bamako, vous les retrouvez [les soldats], tatoués sur tout le corps, en train de rendre une image qui n’est pas celle que nous connaissons de l’armée (française). Ça fait peur, ça intrigue », avait-t-il déclaré, soulignant qu’il parlait bien de « certains éléments » de l’armée française.

« Certains font n’importe quoi »

« C’est bien, parce qu’ils sont connus pour être âpres à la bataille, âpres au combat, mais ils sont aussi âpres au gain […] il y a des débordements qui posent problème », avait-il ajouté, sans plus de détail.

« Certains font n’importe quoi dans les rues de Bamako, ce n’est pas bon pour l’image de la France », avait conclu Toumani Djimé Diallo, tout en saluant à plusieurs reprises l’engagement français au Sahel.

« Plutôt que de véhiculer et de propager de fausses accusations, nous attendons de l’ambassadeur du Mali qu’il mobilise toute son action pour la mise en œuvre des décisions du sommet de Pau et la réussite de tous », a indiqué jeudi le cabinet de la ministre des Armées Florence Parly.

« Inacceptable et indécent »

Les propos de l’ambassadeur sont ainsi une mise en cause « inacceptable et indécente quand la France s’est résolument engagée pour combattre les groupes terroristes qui menacent les populations du Sahel. Chaque jour, les militaires français risquent leur vie pour protéger les autres », a poursuivi le cabinet de la ministre.

Mercredi soir, l’état-major français avait de son côté réagi en assurant que les légionnaires n’étaient pas « stationnés à Bamako » et qu’ils n’avaient pas vocation à y aller. Ils « n’ont ni quartier libre ni temps de repos hors des bases opérationnelles » de Barkhane, situées dans le nord du pays.

Les soldats de la Légion sont régulièrement déployés au Sahel dans le cadre de l’opération antijihadiste Barkhane. Parmi les 600 renforts récemment annoncés par le président français Emmanuel Macron figurent notamment des éléments du 2e régiment étranger parachutiste (REP).