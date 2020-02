Vladislav Sourkov a déclaré dans une interview que l’Ukraine n’est pas une nation, que le Donbass est peuplé de héros, et que Kiev ne mérite pas l’honneur de récupérer cette région. Dans une interview accordée à « Actualnye Commentari » (Commentaires actuels), Vladislav Sourkov, l’ex-conseiller de Vladimir Poutine concernant l’Ukraine et le Donbass a commenté sa démission, l’état des relations entre la Russie et son voisin, ainsi que la situation dans (…)

