Placido Domingo s’excuse ; les migrants provoquent des heurts en Grèce

Des affrontements en Grèce contre la construction de nouveaux camps de migrants. Sur l’île de Lesbos, les habitants ont protesté violemment contre un centre de rétention fermé et le millier de policiers qui doit venir sécuriser ce chantier. Malgré la violence des échauffourées, le gouvernement veut remplacer les camps insalubres par de nouvelles structures. 38 000 migrants s’y entassent pour 6 200 places.

L’espérance de vie en panne au Royaume-Uni. Dix ans d’austérité avec son lot de malnutrition et de problèmes de santé ont fait baisser l’espérance de vie des plus pauvres pour la première fois depuis un siècle. Les ateliers maman-enfant ne suffiront pas. Seuls un meilleur accès aux services de soins et moins de précarité pourront enrayer les dégâts.

Placido Domingo s’excuse pour des faits de harcèlement sexuel. Après avoir nié pendant des mois, le célèbre chanteur d’opéra espagnol demande pardon dans un communiqué à la vingtaine de femmes qui l’ont accusé de harcèlement sexuel aux États-Unis. Ce geste survient au lendemain de la condamnation d’Harvey Weinstein.

