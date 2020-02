Jeu concours Blu-ray : GOOD OMENS – L’intégrale

À l’occasion de la sortie de la série événement Good omens, disponible en Blu-ray et DVD à partir du 4 mars 2020, Koba Films et critique-film.fr vous proposent de participer à un jeu concours pour gagner des lots incluant le coffret Blu-ray de la série + le livre « De bons présages » de Neil Gaiman et Terry Pratchett !







Un ange tatillon et un démon déjanté, tous deux amoureux de la vie sur Terre depuis 6000 ans, s’allient pour empêcher l’Apocalypse. Mais ils ont perdu la trace de l’Antéchrist, un garçon de onze ans qui ignore tout de son funeste destin : provoquer la fin des temps ! Ils se lancent à sa recherche pour sauver la Terre avant qu’il ne soit trop tard…







Êtes-vous plutôt ange ou démon ?

Ils l’ont fait ! Good omens est donc l’adaptation du best-seller « De bons présages », roman réputé « inadaptable » signé à quatre mains par Terry Pratchett (Les annales du Disque Monde) et Neil Gaiman (Sandman, American Gods, Stardust, Coraline…). Les fans l’attendaient depuis 1990 – 1995 pour la parution française – mais la folie du roman en faisait une véritable arlésienne, souvent annoncée, toujours repoussée… Mais IMPOSSIBLE N’EST PAS NEIL GAIMAN, et la série, qui vous plongera dans l’univers fantastique et décalé des deux auteurs cultes, arrive enfin en DVD et Blu-ray !

Énorme succès lors de sa diffusion, Good omens allie brillamment l’univers absurde de Pratchett à l’univers surnaturel de Gaiman. Produite par la BBC et Amazon Studios, la série s’offre non seulement des effets spéciaux réussis mais aussi et surtout un ton ouvertement décalé – so british ! – un univers fun et coloré, et une intrigue « diablement » efficace !

Good omens repose avant tout sur le duo d’enfer formé par David Tennant (Doctor Who) et Michael Sheen (Masters of Sex), qui interprètent brillamment leurs rôles. Mais à leurs côtés, on retrouve des invités prestigieux tels que Benedict Cumberbatch (Sherlock), Jon Hamm (Mad Men) ou encore Frances McDormand (Fargo), qui prête sa voix à… DIEU.







La presse et les fans ont tous été conquis :

Noté 4,7 sur Allociné et 8,2 sur IMDb !

Les critiques sont élogieuses, notamment en France :

« Diablement réussie » Première

« L’humour British à son firmament » Le Figaro

« Irrévérencieux, truculent et déjanté » Journal du Geek

« Comédie fantastique aux dialogues hilarants » Le Parisien







En coffrets 3 DVD et 2 Blu-Ray le 4 mars 2020

Durée : 5h30 environ / 6 épisodes / Langues : Français et Anglais 5.1 / Sous-titres : Français

Bonus DVD et Blu-Ray – en VOST

• Du livre à l’écran

• L’univers d’Aziraphale

• L’univers de Rampa

• Visite de la librairie

• Conception des effets spéciaux

• Scènes coupées (VO)

• Storyboard

• Concept Art

• Les costumes

• La compilation de Queen (VO)

• Les personnages de Good Omens

• L’univers de Good Omens

• Commentaires audio (VO)

Disponible au prix public conseillé de 24,99 € le coffret 3 DVD

et 24,99 € le coffret 2 Blu-Ray

















Règlement du jeu concours Good omens :

Du 26 février au 11 mars 2020 à minuit, répondez correctement aux questions posées et indiquez vos coordonnées complètes. Vous gagnerez peut-être un coffret Blu-ray de Good omens + le livre « De bons présages » de Neil Gaiman et Terry Pratchett, dans la limite d’une seule participation par foyer. Toute participation incomplète (champ non rempli) ne pourra être prise en compte. Par ailleurs, vous augmenterez vos chances en partageant cet article sur Facebook, Twitter et Google+ (+1 chance maximum par réseau, en mettant le lien dans les commentaires ci-dessous).

Les cinq gagnants tirés au sort recevront un coffret Blu-ray de Good omens + le livre « De bons présages » de Neil Gaiman et Terry Pratchett

Critique-film.fr ne pourra être tenu responsable de la non distribution des lots.

Jeu réservé à la France Métropolitaine, Corse incluse.







Les gagnants seront tirés au sort et prévenus par mail.

Suivez-nous sur la page fan Facebook Critique-film.fr







Critique film