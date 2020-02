Adnan croit au come-back de l'Irak

L’Irak a le vent en poupe dans les qualifications asiatiques pour la Coupe du Monde 2022

L’équipe enchaîne les succès, notamment contre la RI Iran, malgré une situation difficile

Ali Adnan dresse le bilan de la campagne en cours

Ali Adnan n’était pas né quand l’Irak a fait sa dernière apparition en Coupe du Monde de la FIFA™. En revanche, il a suivi avec enthousiasme le triomphe des Lions de Mésopotamie en finale de la Coupe d’Asie de l’AFC 2007.

« J’avais 13 ans. Je me souviens d’avoir dansé dans les rues avec mes amis jusqu’au petit matin », raconte-t-il à FIFA.com. « Tout le monde sait que la vie est dure pour les Irakiens. À cette époque, les gens avaient peur de sortir la nuit. Mais quand nous avons gagné la Coupe d’Asie, le peuple a envahi les rues. Ce succès nous a permis de nous rapprocher les uns des autres. Ça représente énormément. Aujourd’hui encore, les gens parlent souvent de cette équipe. »

L’équipe nationale, dont il est désormais l’un des piliers, semble bien partie pour conquérir à nouveau le cœur de ses supporters, en devenant la seconde sélection irakienne – la première depuis 36 ans – à se qualifier pour une Coupe du Monde. Après cinq journées (sur huit), l’Irak est invaincu et pointe à la première place de son groupe au deuxième tour des qualifications asiatiques pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™.

Les Lions de Mésopotamie comptent cinq points d’avance sur la RI Iran, avec toutefois un match de plus. « Tout se déroule au mieux », estime l’arrière gauche des Vancouver Whitecaps, en MLS. « Collectivement, nous vivons de belles choses. Il ne reste plus que trois matches à disputer. J’espère qu’à ce moment-là, nous aurons fait un pas supplémentaire vers la Coupe du Monde. L’Irak ne s’est qualifié qu’une fois, en 1986. Ça commence à dater. Mais notre heure est venue. Nous avons tout ce qu’il faut pour réussir cet exploit et être du voyage au Qatar. »

Les derniers matches de l’Irak dans le Groupe C

31 mars contre Hongkong (Extérieur)

4 juin contre le Cambodge (Domicile)

9 juin contre la RI Iran (Extérieur)

Un succès crucial et un souhait local

Pour les Irakiens, le temps fort de ces préliminaires reste la victoire (2-1) sur la RI Iran en novembre dernier, face à un voisin et rival de longue date. « À chaque fois que j’enfile ce maillot, je me demande ce que je peux faire pour donner un peu de bonheur à mes concitoyens. Après la victoire sur l’Iran, j’étais sur un petit nuage », assure-t-il. « Je fais partie de cette équipe depuis longtemps maintenant et, pour moi, ça reste un sentiment à part. Ça n’a rien à voir avec ce qu’on éprouve en club. On se sent poussé par la passion de millions de personnes qui veulent nous voir gagner. C’est un sentiment unique. »

La victoire sur la RI Iran, qui compte pourtant parmi les habitués de la Coupe du Monde, est d’autant plus remarquable que l’équipe nationale reste confrontée à d’énormes difficultés, dont l’impossibilité d’organiser des rencontres sur le sol irakien. À ce jour, les Lions de Mésopotamie n’ont pu se produire qu’une fois devant leur public. Leurs autres matches ont eu lieu à Amman, en Jordanie.

Le succès (2-0) sur Hongkong à Basra a donc suscité de vives émotions pour la première sortie de la sélection sur le sol national depuis huit ans. Adnan espère voir la situation s’améliorer à l’avenir. « Si nous pouvions jouer à domicile, nous serions en Coupe du Monde tous les quatre ans, j’en suis sûr », insiste-t-il. « C’est plus motivant d’évoluer à domicile devant ses compatriotes et sa famille. J’espère qu’à l’avenir, nous aurons encore souvent l’occasion de jouer chez nous, et que nous continuerons à donner beaucoup de bonheur à nos supporters. »

Le saviez-vous ?

Adnan vient d’une famille de footballeurs. Son père, Adnan Kadhim, a représenté l’Irak dans le Championnat du Monde Juniors de la FIFA 1977, ancêtre de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA. C’est donc avec une immense fierté qu’Ali a, à son tour, pris part au même tournoi, en 2013. Son oncle aujourd’hui disparu, Ali Kadhim, est l’un des plus grands attaquants de l’histoire du football irakien. Il a un temps détenu le record du nombre de buts en sélection. « Ils m’ont beaucoup aidé », reconnaît Ali. « Mais ils étaient tous les deux attaquants. Je suis un peu l’intrus de la famille, puisque je joue en défense ! », rigole-t-il.





Fifa