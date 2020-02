Un moyen pour relancer et sortir la campagne municipale de sa médiocrité

Le dessin « gavroche » du précédent article a généré un questionnement polémique. Cet article contribue à y répondre : Pour Paris, Rachida Dati peut faire environ 30% dans certaines circonscriptions et entre 10 et 15% dans d'autres. Idem pour Anne Hidalgo. Toutes deux gagneront de facto des circonscriptions. Avec le bonus, elles rafleront à chaque fois 75 à 80% des sièges. Malgré un hypothétique nombre similaire de voix, parce que réparties de manière plus équilibrée en raison de lignes (…)

