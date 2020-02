Le vélo, le meilleur moyen de respecter l’environnement en ville

La question des transports reste un enjeu majeur en ce qui concerne le respect de l’environnement. Pour obtenir des villes de plus en plus saine à ce niveau, l’utilisation d’un vélo plutôt que d’une voiture commence à devenir une pratique de plus en plus répandue, même si la France part de loin à ce niveau. Les déplacements en vélo dans la France sont plutôt à la traine, ils ne représentent que 3% des déplacements. « On est devant le Portugal mais on est derrière l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et loin de la moyenne européenne qui situe ses déplacements à vélo autour de 9% », détaille la journaliste Catherine Rougerie.

Parmi les bienfaits des déplacements à vélo, les scientifiques estiment que les risques de cancer étaient réduits de 45% et ceux d’être atteints d’une maladie cardiovasculaire de 46% chez les utilisateurs de vélo. Le budget annuel d’une voiture est estimé entre 6 900 et 10 000 euros en moyenne, contre 80 à 600 euros pour le vélo. Sur des trajets courts de moins de trois kilomètres, il est même parfois plus rapide de se déplacer en vélo.

Le JT

Les autres sujets du JT