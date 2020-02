Dede, une aide plus que précieuse

L’icône du football nigérian Precious Dede entraîne les gardiennes U-17 indiennes

L’Inde accueillera en novembre la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA

Dede évoque sa reconversion aux côtés de Thomas Dennerby

L’importance de pouvoir s’identifier à des modèles gagne de plus en plus de terrain et, à ce titre, les jeunes gardiennes indiennes se trouvent dans une position pour le moins enviable. Elles peuvent en effet profiter des conseils de l’une des meilleures joueuses de l’histoire à ce poste, qui les aide à préparer au mieux la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2020™.

Car personne ne peut le nier : lorsque Precious Dede prend la parole, chacun de ses mots témoigne de l’expérience acquise par la Nigériane au plus haut niveau. « Les filles savent ce que j’ai accompli durant ma carrière et ont du respect pour moi », confie Dede au micro de FIFA.com. « Elles sont attentives lorsque je travaille avec elles, d’autant que je suis encore capable de montrer comment réaliser certains gestes ! »

« Récemment, une joueuse m’a demandé : ‘Maman – elles m’appellent comme ça – est-ce que je pourrai un jour devenir comme toi ?’ Et je lui ai répondu ‘Non, tu ne seras pas comme moi, tu seras meilleure que moi. C’est pour ça que je suis là, pour t’aider à atteindre le sommet' » raconte-t-elle. « Même à l’époque où je jouais encore, je savais déjà que je voulais devenir coach. J’éprouve beaucoup de plaisir à voir de bonnes gardiennes et des jeunes progresser ».

La carrière de joueuse de Dede en chiffres

99 sélections avec le Nigeria

sélections avec le Nigeria 4 participations à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ (2003, 2007, 2011 et 2015)

participations à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ (2003, 2007, 2011 et 2015) 3 participations au Tournoi Olympique de Football (2000, 2004 et 2008)

participations au Tournoi Olympique de Football (2000, 2004 et 2008) 2 titres à la Coupe d’Afrique des Nations féminine de la CAF (2010 et 2014)

Precious et ses diamants

Si l’ancienne gardienne en a surpris plus d’un lorsqu’elle a entamé le chapitre le plus récent de sa glorieuse carrière, ce n’est pas en raison de la fonction qu’elle a décidé d’occuper, mais plutôt du lieu où elle a choisi de l’exercer. En tant que légende du football nigérian, et après avoir effectué ses premiers pas d’entraîneuse avec l’équipe A et les U-20 de son pays, Dede aurait pu veiller aux destinées des Super Falcons…

La retraitée de 40 ans a au contraire opté pour un défi de taille au sein d’une culture différente de la sienne. « Beaucoup de gens m’ont demandé pourquoi j’allais en Inde, en me disant que ce n’était pas un pays de football », explique Dede. « Je leur ai répondu que j’avais envie de prouver quelque chose, car avec la Coupe du Monde U-17 qui arrive, nous travaillons pour atteindre un objectif bien précis. Nous voulons surprendre le monde. »

« Tout n’a pas été si simple : j’ai dû m’adapter à un nouvel environnement, à une nouvelle culture, à une nourriture différente. Mais le peuple indien est chaleureux et accueillant » poursuit-elle. « Quant aux joueuses, elles progressent vite. Elles ont soif d’apprendre. Chacune d’elles est comme un diamant brut qu’il faut encore polir, mais le talent est clairement présent ».

La nouvelle mission de Dede lui a également permis de retrouver un entraîneur et, avant tout, un homme à qui elle voue le plus grand respect. « J’ai été agréablement surprise de recevoir un appel de Thomas Dennerby, qui me demandait d’accepter ce travail », avoue la Nigériane. « Le fait qu’il m’ait choisie est gratifiant. A mes yeux, Thomas n’est pas seulement un entraîneur ou un mentor, mais un deuxième père. Il m’a appris tellement de choses, sur et en dehors du terrain ».

Dedennerby

Les nominations de Dennerby et Dede – deux grands noms du football féminin – traduisent les ambitions de l’Inde non seulement pour la prochaine Coupe du Monde U-17, mais aussi pour le développement du football dans son ensemble.

« Le football féminin se développe vite et c’est vraiment beau à voir », explique Dede. « Quand j’ai percé au plus haut niveau, c’était difficile pour une fille de commencer à jouer au football. Il y avait énormément d’obstacles, surtout dans certaines régions du monde. Mais les mentalités sont en train d’évoluer. Même dans les pays plus ‘traditionnels’, il est devenu plus facile pour les filles d’annoncer à leurs parents qu’elles veulent jouer au football. »

« Je pense que les joueuses de ma génération ont contribué à ouvrir des portes », ajoute-elle avant de conclure : « Les filles d’aujourd’hui peuvent prendre exemple sur des joueuses qui ont mené une brillante carrière et se dire ‘Je veux être comme elles' ». Autrement dit, elles peuvent s’identifier à des modèles et s’en inspirer.









