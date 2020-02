Coman – Gnabry sur les traces du duo "Rib – Rob"

« LIGUE DES CHAMPIONS – A 23 et 24 ans, Kingsley Coman et Serge Gnabry font parfois penser au mythique duo Ribéry-Robben alias « Rib-Rob », au Bayern Munich. Mais les deux ailiers doivent prendre encore du volume et su0027inscrire dans le temps pour mériter la comparaison. Chelsea – Bayern peut leur en donner lu0027opportunité, mardi (21h) en 8e de finale. »







