« Zezinho » remporte la Phase IV de la FUT Champions Cup à Paris

Le Brésilien s’impose devant « MsDossary » lors de la finale inter-consoles

Il devient le premier Sud-Américain à inscrire son nom au palmarès de l’épreuve

Le Brésilien « Zezinho » vient de s’adjuger sa première FUT Champions Cup, devenant au passage le premier Sud-Américain à remporter ce titre. Le joueur de Benfica a eu bien du mal à contenir ses émotions dans les minutes qui ont suivi sa victoire sur « MsDossary », champion du monde virtuel 2018, dans la finale inter-consoles.

« Ça représente tellement pour moi », a confié le héros du jour au moment de soulever son trophée. « Je ne m’attendais pas à aller aussi loin. Pour moi, ‘MsDossary’ reste le meilleur. Je n’arrive pas à croire que ce trophée est à moi. »

« Zezinho » repart avec un chèque de 50 000 USD, auquel il faut ajouter 2 000 points pour les EA SPORTS FIFA 20 Global Series, sur la Route de la FIFA eWorld Cup 2020™. « Je vais les mettre de côté pour m’inscrire à l’université », a répondu le Brésilien à ceux qui lui demandaient ce qu’il comptait faire de cet argent. « Quand je raccrocherai les manettes, je veux étudier. »

Phase de groupes

Soixante-quatre spécialistes d’EA SPORTS FIFA se sont retrouvés à Paris pour l’occasion mais, dès la fin de la phase de groupes, ils n’étaient plus que trente-deux.

Deux joueurs seulement ont abordé les matches à élimination directe avec un bilan impeccable : « Dylo » et « Prohunter ». Le Français et l’Allemand ont débuté le tournoi tambour battant et sont les seuls à avoir remporté leurs cinq premiers matches.

« Janoz », « DullenMike » et « NYC_Chris » font partie des grands noms recalés à l’issue du premier tour, au même titre que Wendell Lira, lauréat du Prix Puskás de la FIFA en 2015. Le Brésilien, qui représentait le Sporting CP eSports, faisait ses grands débuts en FUT Champions Cup.

Huitièmes de finale

La seconde phase du tournoi s’est ouverte sur quelques duels d’anthologie entre poids lourds de la scène compétitive FIFA.

Le champion du monde virtuel 2017 « Gorilla » a ainsi pris le meilleur sur « NRaseck7 » aux tirs au but. De son côté, « Ollelito », vainqueur de la FUT Champions Cup le mois dernier, a sorti le lauréat de la eWorld Cup 2015 « MrDone ». Dans un choc cent pour cent brésilien, « Zezinho » s’est imposé devant « Paulo Neto », tandis que « MsDossary » dominait le numéro 3 mondial, « SCP Diogo ».

Malgré sa démonstration de force au premier tour, « Prohunter » n’a rien pu faire face à « XImpact10 ».

Quarts de finale

Poussés par un public enthousiaste, trois gamers français figuraient au casting des quarts de finale. « Mino7x » et « Maestro » ont validé leur billet pour le dernier carré, grâce à leurs succès sur « XImpact10 » et « Tom », respectivement. En revanche, « Dylo » a dû faire ses adieux à la compétition après avoir concédé sa première défaite parisienne face à « Lukas ».

Parallèlement, « Tekkz » s’est débarrassé de « Resende », « MsDossary » a mis un terme au règne d’ »Ollelito » et « Zezinho » a confirmé ses bonnes dispositions en dominant « OliBoli ».

Demi-finales

PlayStation

« Lukas » 3-3 « Prinsipe » (4-3 tab)

« Maestro » 0-1 « Zezinho »

Défait à ce stade de la compétition en janvier, « Zezinho » a pris sa revanche, un coup d’éclat synonyme de qualification pour la finale PlayStation. Dans l’autre partie du tableau, l’Allemand « Lukas » a fait preuve d’un beau sang-froid pour s’adjuger l’autre ticket aux dépens de « Prinsipe ».

Xbox

« Mino7x » 4-5 « MsDossary«

« Felipe I5I » 0-4 « Tekkz »

Les spectateurs qui rêvaient d’un choc entre « MsDossary » et « Tekkz » en finale du tournoi Xbox ont vu leur souhait se réaliser. Considérés comme deux des meilleurs spécialistes de la discipline, les deux hommes ont entretenu une rivalité féroce tout au long de la saison dernière.

Finales par consoles

« Lukas » 2-3 « Zezinho »

« MsDossary » 2-2 « Tekkz » (3-2 tab)

Au terme d’un duel qui a tenu toutes ses promesses, « MsDossary » a dû en passer par l’épreuve des tirs au but pour arracher la victoire à « Tekkz ». « Sur le terrain, nous sommes rivaux. En dehors, nous avons beaucoup de respect l’un pour l’autre », rappelait le Saoudien à l’issue de la partie.

Pendant ce temps, « Zezinho » faisait un pas supplémentaire vers le titre en s’adjugeant la finale PlayStation.

Grande Finale

« Zezinho » 3-1 « MsDossary »

Après un nul 1-1 à l’aller, « Zezinho » a fait la différence (2-0) sur PlayStation pour s’adjuger son premier trophée. « Je viens d’affronter celui qui, pour moi, reste le meilleur joueur FIFA de tous les temps », a avoué le Brésilien à propos de son adversaire en finale.





Fifa