Le Salon de l’agriculture chouchoute les enfants

Bélier, vaches, lapins, pigeons… Près de 4 000 animaux sont présentés jusqu’au 1er mars au Salon international de l’agriculture à Paris. De quoi régaler les enfants. Emma s’est levée à 7 heures pour admirer des vaches des Deux-Sèvres de la race bazadaise. « C’est important de savoir qui nous nourrit, de connaître leur métier », estime son père. Louis et Léonie viennent tous les ans. Ils continueront leur visite avec des ateliers, des jeux ou des dégustations. Chaque jour, des dizaines d’animations sont organisées pour les enfants, qui posent de plus en plus de questions.

« Un thème récurrent est apparu depuis deux ans, c’est la notion de bien-être animal », explique Éric Blanchot, animateur de la ferme pédagogique. Les plus jeunes veulent que les animaux soient heureux. Au Salon de l’agriculture, un visiteur sur quatre est un enfant.

