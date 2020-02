le père du personnage Lego est mort

Des figurines Lego. Photo d’illustration. (MAXPPP)

La figurine Lego a perdu son papa. On a appris ce week-end la mort à 78 ans de l’inventeur du petit personnage dessiné dans les années 70. L’entreprise lui doit beaucoup.

Jens Nygaard Knudsen était un homme à l’imagination fertile, voire « fantastique », pour reprendre les termes de ses collègues. C’est à lui que des générations d’enfants, de parents, ou de collectionneurs, doivent le petit bonhomme aux bras et jambes mobiles, lancé en 1978, qui deviendra le compagnon indispensable des célèbres petites briques en plastique multicolore.

Le succès repose sur deux mots : idée et marketing. Le créateur décide de mettre sur le visage du personnage une expression neutre, sans mention de sexe ou de race, pour laisser libre cours à l’imagination des enfants. Cela nous ramène au débat actuel sur le « genre », dans le secteur des jouets justement. Mais là, nous sommes en 1978. L’inventeur danois du personnage Lego avait quarante ans d’avance sur les débats qui nous animent aujourd’hui.

Lego figure dans le trio de tête des fabricants de jouets au monde, aux côtés d’Hasbro et Mattel avec sa célèbre Barbie. Chacun réalise un chiffre d’affaires autour de cinq milliards d’euros. Le groupe a connu de grosses difficultés dans les années 2000 avec la concurrence des jeux vidéo. Il se lance alors dans les bijoux et vêtements pour enfants, les parcs d’attraction, mais cela ne prend pas.

Un nouveau patron arrive en 2003 et c’est la révolution. Le groupe signe des franchises d’exploitation à tour de bras, notamment pour développer des produits dérivés et une collection Guerre des Etoiles. Star Wars sauve Lego. Le groupe danois emploie aujourd’hui 17 000 personnes et se trouve face à un nouveau défi : remplacer le plastique. Fichue matière plastique qui a fait le succès de ses petites briques multicolores depuis leur création en 1958. Lego a trouvé la solution dans les biomatériaux : les briques sont aujourd’hui fabriquées désormais en fibre végétale issue notamment de la canne à sucre.