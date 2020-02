Horoscope quotidien du Lundi 24 Février 2020 pour Vierge

● Horoscope Vierge – Amour

Vous êtes marié depuis plusieurs années ? Alors vous aurez brusquement l’impression de ne pas avoir suffisamment profité de la vie, et vous entendrez bien vous rattraper ! Bref, vous n’aurez plus du tout envie de résister à la tentation. Seulement, n’espérez pas la moindre indulgence de la part de votre conjoint ou partenaire. Si vous êtes libre, vous multiplierez les aventures excitantes, et il sera très difficile de vous mette la corde au cou.

● Horoscope Vierge – Argent

Veillez à ne pas vous lancer dans des dépenses non indispensables, si petites soient-elles, car elles sont susceptibles en ce moment de déséquilibrer votre budget et de vous causer des soucis qui auraient pu être évités avec un peu de clairvoyance. Sachez que « c’est pour le superflu que l’on sue » (Sénèque).

● Horoscope Vierge – Santé

Pas de gros problèmes de santé à redouter. Mais la vitalité subira un léger fléchissement. Il faudra éviter les boissons alcoolisées, qui sont mauvaises pour vos reins, et prendre un peu plus de repos. Les risques de maladies sexuellement transmissibles seront plus importants que d’habitude ; tenez-en compte.

● Horoscope Vierge – Travail

Quelles belles perspectives ! Débordant d’assurance, vous refuserez absolument de jouer les seconds rôles, et vous vous arrangerez pour que vos qualités professionnelles soient pleinement reconnues. Grâce au coup de pouce de Jupiter, le résultat ne se fera pas attendre. Vous devriez obtenir une importante promotion cette fois-ci, mais vous ne vous arrêterez pas en si bon chemin.

● Horoscope Vierge – Famille

Jupiter et Saturne vous inciteront à vous montrer assez strict sur la discipline tout en cherchant à protéger vos enfants et à les aider à progresser. Ce climat de fond positif sera toutefois mis à mal par un aspect dysharmonique de Jupiter. Des questions d’argent, notamment, pourront perturber vos relations avec vos enfants.

● Horoscope Vierge – Vie sociale

Les copains, ce n’est pas ce qui vous manque. Mars dans les parages vous promet avec eux des rapports toniques qui vous sortiront de votre train-train quotidien : tout pour vous plaire !

● Horoscope Vierge – Citation du jour

Chacun pour soi, Dieu pour tous (J. Heywood).

● Horoscope Vierge – Votre nombre de chance

245



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Vierge – Clin d’oeil

Méfiez-vous de ceux qui manipulent la flatterie pour arriver à leurs fins.

● Horoscope Vierge – Fête à souhaiter

Modeste

Primitive