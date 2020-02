Horoscope quotidien du Lundi 24 Février 2020 pour Verseau

● Horoscope Verseau – Amour

Si votre union a résisté aux récentes perturbations astrales, votre gaieté retrouvée saura entraîner votre conjoint ou partenaire dans un tourbillon de complicité et de tendresse. Si vous êtes seul, cette journée se traduira par une très forte envie de rencontrer quelqu’un. Mais attention, ne vous précipitez pas sur le premier qui semble intéressé par vos charmes. Il n’y a pas le feu ! Prenez le temps de choisir, autorisez-vous à attendre.

● Horoscope Verseau – Argent

Sur le plan financier, les planètes seront dans l’ensemble favorables. Mais il faudra vous méfier d’Uranus, qui pourra vous inciter à prendre trop de risques. Evitez les dépenses faites sur un coup de tête et les placements peu sûrs. Attention, également, aux opérations trop embrouillées.

● Horoscope Verseau – Santé

Avec les planètes Mars, Mercure et Uranus dans les parages, vous ne risquez pas de manquer de tonus. Vous en aurez même à revendre, ce qui risque de perturber votre équilibre et votre sommeil. Le truc ? Apprendre à respirer profondément, à doser vos efforts, et à relâcher la pression. A proscrire absolument : l’abus de café et de cigarettes.

● Horoscope Verseau – Travail

Côté travail, ce sera le moment idéal pour mettre sur pied des projets de grande envergure, exigeant des efforts soutenus et beaucoup de persévérance. Vous aurez aussi la possibilité de consolider votre position dans l’entreprise qui vous emploie actuellement, grâce à votre fiabilité et à votre capacité à assumer de lourdes responsabilités. Bref, vous saurez vous rendre indispensable !

● Horoscope Verseau – Famille

Vous aurez des relations harmonieuses avec ceux que vous aimez, vous efforçant de les comprendre et d’assumer leur bien-être. Il s’en dégagera un climat rassurant et gai, car ceux qui vous entourent n’auront plus le sentiment que vous leur glissez entre les doigts.

● Horoscope Verseau – Vie sociale

Ce sera une journée durant laquelle vous vous sentirez particulièrement attiré par tout ce qui est étranger : vous aurez envie de découvrir d’autres styles de vie, d’autres milieux, d’autres coutumes et enfin d’autres modes de pensée. Cela pourra vous amener à voyager ou à vous plonger dans l’étude d’autres cultures. Vos expériences seront enrichissantes et vivifiantes.

● Horoscope Verseau – Citation du jour

La cruche ne suinte que ce qu’elle contient (proverbe persan).

● Horoscope Verseau – Votre nombre de chance

204



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Verseau – Clin d’oeil

Au travail comme dans vos amours, ne tentez pas d’action d’éclat, mais débarrassez-vous de ce qui vous gêne ou ne vous motive plus.

● Horoscope Verseau – Fête à souhaiter

Modeste

Primitive