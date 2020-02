Horoscope quotidien du Lundi 24 Février 2020 pour Taureau

● Horoscope Taureau – Amour

Rien de mieux que des moments d’intimité pour ouvrir votre coeur ! Vous ressentirez le besoin de vous rapprocher de votre conjoint ou partenaire. D’ailleurs, vous pourrez facilement lui exprimer tous vos sentiments grâce à l’appui de Mercure en excellent aspect. Célibataire, les rencontres sentimentales seront nombreuses, les flirts et les aventures ne manqueront pas. Toutefois, ne vous laissez pas trop prendre à ce jeu car, malgré tout, vos aspirations intimes seront toujours de réaliser une union stable.

● Horoscope Taureau – Argent

De petits problèmes financiers vous perturberont et vous obligeront à remettre à plus tard vos folles envies de dépense. Soyez plus économe, plus raisonnable, afin d’éviter les fins de mois difficiles et démoralisantes.

● Horoscope Taureau – Santé

Tout devrait aller pour le mieux sur le plan santé. Mais attention : Jupiter rend très gourmand, tout en fragilisant le système digestif ! Vous aurez sans doute envie de vous offrir des repas pantagruéliques ; mais si vous cédez à la tentation, vous risquez de vous retrouver ensuite complètement patraque !

● Horoscope Taureau – Travail

Ce climat lunaire vous apportera beaucoup d’inspiration, des idées originales que vous souhaiterez mettre en pratique dans votre organisation. Il faudra arriver à faire accepter des changements à vos supérieurs.

● Horoscope Taureau – Famille

Sous l’impulsion de la planète Uranus, vous aspirerez à vivre en parfaite harmonie avec votre entourage familial. Seulement, vous serez confronté à des difficultés que vous n’imaginiez pas, et il vous faudra beaucoup de constance pour parvenir à vos fins.

● Horoscope Taureau – Vie sociale

L’influence du Soleil se fera sentir : vous serez beaucoup plus expansif et ouvert que d’habitude. Toutefois, n’allez pas d’un extrême à l’autre, et évitez de confier certains secrets.

● Horoscope Taureau – Citation du jour

Il faut espérer puisqu’il faut vivre (proverbe italien).

● Horoscope Taureau – Votre nombre de chance

411



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Taureau – Clin d’oeil

Laissez aux autres le soin de résoudre leurs propres problèmes et concentrez-vous davantage sur votre propre vie.

● Horoscope Taureau – Fête à souhaiter

Modeste

Primitive