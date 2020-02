Horoscope quotidien du Lundi 24 Février 2020 pour Scorpion

● Horoscope Scorpion – Amour

Sous la protection d’Uranus en aspect harmonique, les rapports entre conjoints ou partenaires seront au beau fixe. Ce sera une journée exquise à traverser, et les récentes scènes de ménage et les disputes ne seront plus qu’un mauvais souvenir ! Célibataire, vous mènerez vos affaires de coeur tambour battant. Conscient de votre sex-appeal rehaussé par Jupiter, vous userez à fond de ce pouvoir pour parvenir à vos fins et assouvir vos désirs. Vous ferez sans doute des conquêtes plus flatteuses les unes que les autres.

● Horoscope Scorpion – Argent

Côté finances, méfiez-vous des propositions trop belles pour être honnêtes. Soyez très vigilant et n’accordez pas trop vite votre confiance ; sinon vous risquez de le regretter. Choisissez de jouer la carte de la sécurité.

● Horoscope Scorpion – Santé

De la gaieté, du tonus, mais, hélas, de la nervosité aussi : voilà ce que le Ciel vous destine ! Tout s’explique, quand on sait que les trois planètes préposées à votre santé seront le Soleil, Mercure et Uranus, une bande qui ne tient pas en place ! Pour retrouver votre calme, bannissez le café et le tabac.

● Horoscope Scorpion – Travail

Et si vous décidiez enfin de changer de métier ? Les astres ne vous seront pas défavorables. Mais une telle décision demandera mûre réflexion, surtout dans la conjoncture actuelle. Prenez tout le temps qu’il faudra pour cela.

● Horoscope Scorpion – Famille

Les influx astraux du jour favoriseront les rapports entre parents et enfants. Ce qui présage d’heureux moments pour les parents du signe, dont la dévotion à leur progéniture est bien connue.

● Horoscope Scorpion – Vie sociale

Apprenez à aimer la lecture : c’est une occupation commode, agréable et utile au plus haut degré. Ne laissez pas le petit écran fait obstacle à cette activité qui peut devenir une véritable passion. La lecture « est un magasin de bonheur toujours sûr et que les hommes ne peuvent nous ravir » (Stendhal).

● Horoscope Scorpion – Citation du jour

À chaque marmite son couvercle (proverbe vietnamien).

● Horoscope Scorpion – Votre nombre de chance

941



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Scorpion – Clin d’oeil

Ne prenez pas de nouvelles initiatives avant d’avoir bien terminé ce que vous avez en chantier.

● Horoscope Scorpion – Fête à souhaiter

Modeste

Primitive