Horoscope quotidien du Lundi 24 Février 2020 pour Sagittaire

● Horoscope Sagittaire – Amour

Votre vie amoureuse sera soumise à la loi assez austère de Saturne. Cette influence astrale n’a pas que des défauts. Saturne est une planète de stabilité et de fidélité ; il aura donc une action bénéfique pour tous ceux qui ont envie de s’engager sérieusement dans une relation authentique. Si vous êtes solitaire, Saturne étant la planète de l’isolement n’est pas très encourageant. Avec lui, les rencontres sont rares ; mais celles qui se produisent ont l’avantage de déboucher sur un engagement à long terme.

● Horoscope Sagittaire – Argent

Vous voudrez vivre le présent dans les meilleures conditions, et vous serez donc bien décidé à améliorer votre confort et celui de vos proches. D’autant plus que, sous l’impulsion de Jupiter, vous aurez envie d’améliorer votre standing. Toutefois, il serait imprudent d’engager de gros frais sans être absolument certain de pouvoir vous acquitter des traites et du remboursement des emprunts sur plusieurs années.

● Horoscope Sagittaire – Santé

Vénus, une planète plutôt bénéfique par nature, va s’employer à protéger votre équilibre physique et psychique, à condition que vous ayez la sagesse de contrôler votre alimentation. Les fameux trois « peu », vous connaissez ? Peu de graisse, peu de sucre, peu de sel. Si vous arrivez à suivre ce slogan, ce sera formidable !

● Horoscope Sagittaire – Travail

Avec vos collègues de bureau, vous aurez votre franc-parler. Si vous leur rendez service, ils auront intérêt à vite renvoyer l’ascenseur, sinon vous changerez radicalement d’attitude, mais sans devenir méchant.

● Horoscope Sagittaire – Famille

Après les récents désaccords familiaux qui perturbaient votre vie, vos relations avec vos proches s’amélioreront nettement, Mercure étant là aujourd’hui pour arranger les choses. Tout le monde saura faire preuve de compréhension. Toutefois, soyez encore sur vos gardes, et ne remettez pas sur le tapis une vieille querelle.

● Horoscope Sagittaire – Vie sociale

Journée favorable à la Justice, qu’il s’agisse de punitions, de condamnations ou d’acquittements. Ce sera le moment de vous montrer clément envers vos ennemis, car cela aura tôt ou tard des retombées intéressantes.

● Horoscope Sagittaire – Citation du jour

Nos chimères sont ce qui nous ressemble le mieux (Victor Hugo).

● Horoscope Sagittaire – Votre nombre de chance

638



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Sagittaire – Clin d’oeil

N’ayez pas de regrets inutiles : ce qui est fait est fait !

● Horoscope Sagittaire – Fête à souhaiter

Modeste

Primitive