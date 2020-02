Horoscope quotidien du Lundi 24 Février 2020 pour Poissons

● Horoscope Poissons – Amour

Le secteur amour des célibataires sera en pleine effervescence, qui vous réserve de bien jolis cadeaux. La présence de Vénus devrait en effet placer l’amour au centre de vos préoccupations actuelles. Quant à Mars, il sera prêt à vous pousser sur les starting-blocks de la passion. Evitez de laisser entraîner votre relation conjugale actuelle dans le tumulte et les affrontements. Même s’il est très satisfaisant de constater que vous et votre partenaire êtes tous deux toujours aussi passionnés, n’abusez pas des tensions, car il peut en rester des rancoeurs.

● Horoscope Poissons – Argent

Cette configuration de Saturne pourra fragiliser votre équilibre budgétaire. Vous aurez intérêt à vous montrer économe si vous ne voulez pas voir empirer la situation. Ceux d’entre vous qui auraient fait preuve de négligence vis-à-vis du fisc pourraient se voir réclamer un reliquat d’impôt !

● Horoscope Poissons – Santé

La journée s’avérera favorable côté santé. Si vous souffrez de troubles inflammatoires, ils s’atténueront sensiblement grâce aux bons offices de Neptune bien aspecté. Vous serez en bonne forme. Mais il faudra quand même vous méfier des risques d’intoxication et d’ennuis gastriques. Evitez les conserves, les plats gras, les sauces relevées.

● Horoscope Poissons – Travail

Au travail, vous ne perdrez pas de temps ! Vous mobiliserez toute votre énergie, et vous établirez un vaste plan de bataille afin d’atteindre au plus vite vos objectifs. Et très bientôt vous récolterez les fruits de vos efforts. Vous décrocherez la promotion tant attendue ou encore, si vous exercez un métier indépendant, vous ferez preuve d’une étonnante audace, et vous vous élèverez à la force du poignet.

● Horoscope Poissons – Famille

Avec cet aspect de Jupiter, un bien-être exceptionnel régnera au sein de votre famille, et vous allez savourer comme il se doit le plaisir d’être ensemble. Des questions immobilières ou des projets de travaux d’embellissement pourraient être évoqués.

● Horoscope Poissons – Vie sociale

Bien soutenu par Mercure, vous susciterez le dévouement de ceux qui vous entourent, ce qui entretiendra un climat de bonne humeur générale. Un petit déplacement en groupe se fera ainsi dans d’excellentes conditions et dans une atmosphère de gaieté.

● Horoscope Poissons – Citation du jour

C’est une bénédiction pour un homme d’avoir un ennemi intelligent (proverbe arabe).

● Horoscope Poissons – Votre nombre de chance

845



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Poissons – Clin d’oeil

Sachez prendre des initiatives, mais ne surestimez pas vos possibilités, sous peine de désillusion.

● Horoscope Poissons – Fête à souhaiter

Modeste

Primitive